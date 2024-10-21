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آخرها "6 شهور" لنور النبوي، أعمال ناجحة أبطالها من الوجوه الشابة - أخبار كلمتك

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آخرها "6 شهور" لنور النبوي، أعمال ناجحة أبطالها من الوجوه الشابة - أخبار كلمتك

آخرها "6 شهور" لنور النبوي، أعمال ناجحة أبطالها من الوجوه الشابة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 08:02 مساءً - ينتظر عشاق الدراما عملا جديدا ينافس في موسم “الأوف سيزون” الشتوي، وهو مسلسل 6 شهور الذي يشهد البطولة المطلقة الأولى للفنان نور النبوي، ويشاركه البطولة عدد من النجوم في مقدمتهم نور إيهاب ومراد مكرم وسلوى محمد علي.

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ويعد نور النبوي امتدادا لنجوم شباب سبق أن قدموا أعمالا درامية كتبت لهم النجاح، وساعدتهم في أن تتصدر أسماؤهم قائمة الأفضل، ويتحولوا إلى نجوم صف أول في عالم الفن، ومن أبرز هؤلاء النجوم الشباب:

عصام عمر في مسلسل بالطو 

كشف مسلسل “بالطو” عن موهبة الفنان الشاب عصام عمر، فبالرغم من مشاركته في عدد من الأعمال قبل بالطو، إلا أن هذا الأخير وضع عصام في مكانة يستحقها، وأصبح “فتحة خير” له وفتح له هذا العمل أبواب الشهرة، وقدم عصام في المسلسل شخصية الطبيب منعدم الخبرة مع لمسات كوميدية جعلت المسلسل يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على منصة واتش ات طوال فترة عرضه.

مسلسل “بالطو” مأخوذ عن رواية "بالطو وفانلة وتاب" للكاتب أحمد عاطف فياض، وهو بطولة محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، ومحمد رضوان. 

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طه دسوقي في مسلسل حالة خاصة 

قدم الفنان الشاب طه دسوقي البطولة المطلقة الأولى له من خلال مسلسل “حالة خاصة” حيث جسد شخصية شاب مصاب بالتوحد ويحاول النجاح في عالم المحاماة، ويقدم طه خلال المسلسل دورًا بعيد تمام البعد عن الكوميديا التي اشتهر بتقدم أدوارها خاصة أنه “ستاند أب كوميديان" وحقق العمل نجاحا كبيرا ولافتا.

المسلسل من بطولة الفنانة غادة عادل، ويشارك في البطولة أيضا الفنان أحمد طارق، والفنانة هاجر السراج، والفنان حسن أبو الروس وأحمد الأزعر، ووئام مجدي وعلي السبع، وآدم وهدان وآدم النحاس، ويقود كتيبة أبطال مسلسل حالة خاصة عبد العزيز النجار ومن تأليف مهاب طارق.

حاتم صلاح في مسلسل على باب العمارة 

قدم الفنان حاتم صلاح بطولة مسلسل على باب العمارة حيث قدم شخصية عوض، حارس العقار، بطريقة بعيدة تمامًا عن شخصية نفادي التي قدمها في مسلسل الكبير والتي عرفه بها الجمهور في المسلسل، وكان المسلسل تجربة ناجحة وحظى بنسبة مشاهدة عالية.

ومسلسل “على باب العمارة” من إخراج خيري سالم وتأليف مصطفى حمدي، ومن بطولة آية سماحة، محمد محمود، محمد رضوان، عزة لبيب.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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