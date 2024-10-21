مشاهير العرب - برومو فيلم المخفي يتصدر تريند موقع «X» لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 07:44 مساءً - تصدر برومو فيلم «المخفي» تريند موقع التغريدات «X»، تزامنا مع قرب موعد عرضه بدور العرض السينمائي المصري والوطن العربي.

يشارك في بطولة فيلم «المخفي» عدد من الفنانين أبرزهم: أحمد سلطان، عمرو عبد الجليل، ريهام الشنواني، محمود حافظ، بدرية طلبة، محمد محمود، ريم المصرى ومحمد محسن والعمل من تأليف محمد الشورى وإخراج أحمد عبد الله.

قصة فيلم المخفي

وتدور قصة فيلم المخفي، في إطار كوميدي، حول حلمي وهو شاب في بداية حياته المهنية بعد تخرجه من الجامعة، وهو شخصية خجولة يصدق كل من حوله، مما يوقعه في مشاكل اجتماعية التي يعيشها إنسان كان يحلم بحياة طبيعية ومجتمع صادق لا يكذب، أو على الأقل يكون كل من حوله من أسرته وأصدقائه صادقين، لكنه يصطدم بالحقيقة ويواجه الحياة ببراءة وصدق، فينقلب عليه المجتمع، ويخدعه أقرب الناس إليه.

موعد عرض فيلم المخفي

وحول طرح فيلم المخفي بدور العرض السينمائي حددت الشركة المنتجة يوم الأربعاء لطرحه في دور العرض السينمائي بمصر، بينما يعرض في سينمات السعودية والوطن العربي يوم الخميس من ذات الأسبوع.

آخر أعمال أحمد سلطان

وكان مسلسل عمر أفندي آخر أعمال الفنان أحمد سلطان، وهو من بطولة الفنان أحمد حاتم، وتم عرضه خلال الفترة الماضية وحقق نجاح جماهيري كبير فور عرض أولى حلقاته.

وشارك أحمد حاتم البطولة عدد من الفنانين أبرزهم: رانيا يوسف، ومحمد رضوان، ومصطفى أبو سريع، ورانيا يوسف، ومحمود حافظ، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.