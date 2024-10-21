الحق اشتري، تراجع جديد لأسعار الذهب في الصاغة (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

الحق اشتري، تراجع جديد لأسعار الذهب في الصاغة (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: لن نتوقف ولو للحظة واحدة عن جهودنا لوقف العدوان الإسرائيلي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: لن نتوقف ولو للحظة واحدة عن جهودنا لوقف العدوان الإسرائيلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:27 - الأحد.. فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2025 |تفاصيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:27 - الأحد.. فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2025 |تفاصيل - أخبار كلمتك

ليفربول يدرس إعارة كييزا للدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

ليفربول يدرس إعارة كييزا للدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

وزيرة البيئة تدعو لإصلاح نظام تمويل المناخ في مؤتمر COP 29 - أخبار كلمتك

وزيرة البيئة تدعو لإصلاح نظام تمويل المناخ في مؤتمر COP 29 - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن: مصر من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن: مصر من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل 4 جواسيس لإسرائيل وضبط 12 آخرين في سيستان وبلوشستان - أخبار كلمتك

الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل 4 جواسيس لإسرائيل وضبط 12 آخرين في سيستان وبلوشستان - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 14 -11- 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 14 -11- 2024 - أخبار كلمتك

البورصة المصرية، الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بمنتصف حركة التداولات - أخبار كلمتك

البورصة المصرية، الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بمنتصف حركة التداولات - أخبار كلمتك

تباين أداء مؤشرات البورصة بتعاملات اليوم - أخبار كلمتك

تباين أداء مؤشرات البورصة بتعاملات اليوم - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

نادين خان تعتذر عن مسلسل شباب امرأة بطولة غادة عبدالرازق - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
نادين خان تعتذر عن مسلسل شباب امرأة بطولة غادة عبدالرازق - أخبار كلمتك

نادين خان تعتذر عن مسلسل شباب امرأة بطولة غادة عبدالرازق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 07:21 مساءً - اعتذرت المخرجة نادين خان عن مسلسل شباب امرأة المقرر أن تقدمه الفنانة غادة عبدالرازق خلال السباق الرمضاني القادم.

وجاء اعتذار نادين خان بعد وضع الخطوط العريضة للعمل، وبدأ الكاتب محمد سليمان عبدالملك في كتابة حلقات العمل.


قصة فيلم "شباب امرأة" وأبطاله


وفيلم شباب امرأة يعد أهم 100 فيلم في تاريخ السينما، وسيتم إعادة تصويره وتحويله إلى مسلسل من بطولة غادة عبد الرازق وآخرين.


وفيلم "شباب امرأة" الذي أدت دور البطولة فيه الفنانة الراحلة تحية كاريوكا وشادية، وشكري سرحان، وعبد الوارث عسر، وسراج منير، وفردوس محمد وآخرين.كان من تأليف أمين يوسف غراب، وإخراج وسيناريو وحوار صلاح أبوسيف.

وأحداث فيلم شباب امرأة تدور حول، أم ريفية تبيع بقرتها الوحيدة من أجل إلحاق ابنها إمام "شكري سرحان" بكلية دار العلوم، وعندما يصل إمام إلى القاهرة يستأجر غرفة بمنطقة القلعة من امرأة متسلطة تُدعى شفاعات "تحية كاريوكا" تُفتن بشبابه وحيويته وتستدرجه إلى علاقة عاطفية معها، ونتيجة لهذا يتعثر في دراسته وتدهور صحته، وتتوالى الأحداث، وفي هذا الوقت تساعده فتاة تُدعى سلوى "شادية" يعرفها هي ووالدها منذ الصغر في التخلص من جميع مظاهر الفساد التي يعيش فيها، كما يقدم له والدها النصيحة بالابتعاد عن شفاعات، إلا أن شفاعات تكيد له المكائد في محاولة منها ليظل معها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق