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مشاهير العرب - بعد انطلاق تصويره.. تفاصيل دور تارا عماد في «درويش» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد انطلاق تصويره.. تفاصيل دور تارا عماد في «درويش» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد انطلاق تصويره.. تفاصيل دور تارا عماد في «درويش» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 06:47 مساءً - بدأت الفنانة تارا عماد في تصوير أحدث أدوارها بفيلم درويش تصوير مشاهد أحدث أعمالها الفنية «درويش» المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وتقدم تارا خلال أحداث فيلم درويش التي تعود لحقبة الأربعينات دور مليء بالأكشن والمطاردات، والفيلم من بطولة عمرو يوسف إلى جاني عدد من الفنانين أبرزهم: دينا الشربيني ومصطفي غريب وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.

فيلم درويش

«درويش» يسجل التعاون الثانى بين عمرو يوسف ودينا الشربيني

ويسجل فيلم درويش التعاون الثانى بين عمرو يوسف ودينا الشربيني هذا العام، بعدما قدما الثنائي فيلم «شقو» الذى عرض فى موسم أفلام عيد الفطر 2024 وحقق نسب إيرادات عالية بشباك التذاكر.

انطلاق تصوير فيلم درويش
انطلاق تصوير فيلم درويش

وضم الفيلم في بطولته إلى جانب الثنائي عمرو يوسف ودينا الشربيني كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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