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مشاهير العرب - «كوكتيل».. محمد رجب يعلن تعاقده على فيلم جديد |صور - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «كوكتيل».. محمد رجب يعلن تعاقده على فيلم جديد |صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «كوكتيل».. محمد رجب يعلن تعاقده على فيلم جديد |صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 06:47 مساءً - أعلن الفنان محمد رجب، عن تعاقده على فيلم جديد بعنوان «كوكتيل» مع المنتج أحمد السبكي، والمقرر بدء تصويره قريبا.

وشارك محمد رجب صور تجمعه بالمنتج أحمد السبكي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعلق عليها: «بسم الله توكلنا على الله، فيلم كوكتيل، إنتاج أحمد السبكي وتأليف محمد سمير مبروك».

آخر أعمال محمد رجب

والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد رجب، هو مسلسل «الونش» الذي تم عرضه خلال الفترة الماضية، وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور.

ودارت أحداث العمل حول هفوة صغيرة في ماضي (حسن الونش) لم يُعِرها اهتمامًا وهو يصعد من القاع نحو القمة، تظهر تبعاتها القاسية على هيئة (نوارة) الفتاة الشعبية، لتكشف حقيقة تعصف بحياة (حسن) واستقراره الزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف.

وشارك بجانب محمد رجب، في العمل نخبة من نجوم الفن أبرزهم، ميمي جمال، محمود عبد المغني، وميرهان حسين، ومنة فضالي، ودانا حلبي، ومحسن منصور، وإيهاب فهمي.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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