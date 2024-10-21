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مشاهير العرب - عبد الرحيم كمال: ويجز خطواته كل يوم بتثبت جدارته - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - عبد الرحيم كمال: ويجز خطواته كل يوم بتثبت جدارته - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عبد الرحيم كمال: ويجز خطواته كل يوم بتثبت جدارته - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 06:14 مساءً - أشاد الكاتب عبد الرحيم كمال بموهبة مطرب الراب ويجز، مؤكدا أن نجاحه وجماهيريته التي تتزايد يوم بعد يوم تثبت مدى جدارته.

وكتب كمال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الجتماعي «فيسبوك» قائلا: «هذا الشاب مش مجرد نجم ناجح وجمهوره كبير ده شاب مهم وعنده هوية وعارف بيقول إيه في أغانيه ولمين ومميز وخطواته كل يوم بتثبت جدارته».

وأضاف: ويجز نموذج جميل يتحب ويحترم وتوافر الاتنين اليومين دول في حد أمر نادر».

آخر أعمال ويجز

طرح مطرب الراب ويجز خلال الفترة الماضية أحدث أعماله الغنائية بعنوان «العربي أصلي»، وذلك عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» ومختلف المنصات الرقمية.

وجاءت كلمات أغنية «أصلي عربي» التي تسلط الضوء على الهوية العربية والأصول العريقة كالتالي:

«أشعار الحب على لساننا ويا بختك يا اللي بتفهمنا

هتكبر وتشوف الدنيا ولا تلقى في جمال عاداتنا

وفّينا ونفّعنا الدنيا ومحدش غيرنا هينفعنا

فرسان تواضعنا وأدبنا نسّانا نقول عملنا

أُبحر في بحور الشعر غير اللي مقالوش الحبر

أقضي حياتي بتعلم في بلاد الجمال والسحر

في بلاد الكرم والجود في بلاد الإحساس موجود

في بلاد الإنسان له أخوه يقوله بيحصل إيه في دنيتك

ومفيش بينا فرق كبير نفس بيوتنا والتأثير

في جمالنا مشتركين وجُمال علشان مختلفين

بيحاولوا في حاجة توجعنا ١٠٠ مرة وقعنا ورجعنا

بالعربي علشان فاهمين بالعربي لغتنا تجمعنا

في بلادي وفي غربتي مانساش أصلي وهويتي

فني وحضارتي وشخصيتي

بغني عربي وبلهجتي

في بلادي وفي غربتي

مانساش أصلي وهويتي

فني وحضارتي وشخصيتي

بغني عربي وبلهجتي».

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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