مشاهير العرب - عبد الرحيم كمال: ويجز خطواته كل يوم بتثبت جدارته - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 06:14 مساءً - أشاد الكاتب عبد الرحيم كمال بموهبة مطرب الراب ويجز، مؤكدا أن نجاحه وجماهيريته التي تتزايد يوم بعد يوم تثبت مدى جدارته.

وكتب كمال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الجتماعي «فيسبوك» قائلا: «هذا الشاب مش مجرد نجم ناجح وجمهوره كبير ده شاب مهم وعنده هوية وعارف بيقول إيه في أغانيه ولمين ومميز وخطواته كل يوم بتثبت جدارته».

وأضاف: ويجز نموذج جميل يتحب ويحترم وتوافر الاتنين اليومين دول في حد أمر نادر».

آخر أعمال ويجز

طرح مطرب الراب ويجز خلال الفترة الماضية أحدث أعماله الغنائية بعنوان «العربي أصلي»، وذلك عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» ومختلف المنصات الرقمية.

وجاءت كلمات أغنية «أصلي عربي» التي تسلط الضوء على الهوية العربية والأصول العريقة كالتالي:

«أشعار الحب على لساننا ويا بختك يا اللي بتفهمنا

هتكبر وتشوف الدنيا ولا تلقى في جمال عاداتنا

وفّينا ونفّعنا الدنيا ومحدش غيرنا هينفعنا

فرسان تواضعنا وأدبنا نسّانا نقول عملنا

أُبحر في بحور الشعر غير اللي مقالوش الحبر

أقضي حياتي بتعلم في بلاد الجمال والسحر

في بلاد الكرم والجود في بلاد الإحساس موجود

في بلاد الإنسان له أخوه يقوله بيحصل إيه في دنيتك

ومفيش بينا فرق كبير نفس بيوتنا والتأثير

في جمالنا مشتركين وجُمال علشان مختلفين

بيحاولوا في حاجة توجعنا ١٠٠ مرة وقعنا ورجعنا

بالعربي علشان فاهمين بالعربي لغتنا تجمعنا

في بلادي وفي غربتي مانساش أصلي وهويتي

فني وحضارتي وشخصيتي

بغني عربي وبلهجتي

في بلادي وفي غربتي

مانساش أصلي وهويتي

فني وحضارتي وشخصيتي

بغني عربي وبلهجتي».