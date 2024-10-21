مشاهير العرب - الغموض يسيطر على البوسترات الفردية لأبطال مسلسل «باسورد».. ما القصة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 06:14 مساءً - سيطر الغموض والتشويق على البوسترات الفردية لأبطال مسلسل «باسورد» المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة.

ولقد غلب اللون الأسود الذي دل على الغموض والإثارة على البوسترات الفردية لفريق العمل التي طرحتها الشركة المنتجة خلال الساعات الماضية عبر حسابتها على السوشيال ميديا، استعدادا لعرض المسلسل.

أبطال مسلسل باسورد

مسلسل باسورد من بطولة آية سماحة إلى جانب عدد نجوم الفن أبرزهم: زوجها محمد السباعي، رانيا منصور وحازم إيهاب وجلا هشام وعزة بهاء، والمسلسل من تأليف محمد مهران وندى عبد الحفيظ، وإخراج أسامة عرابي ومن تأليف محمد مهران وندى عبد الحفيظ.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول حادثة تضع جميع نساء العمل في دائرة الاتهام، بسبب فقدان «باسورد»، وتتوالى الأحداث.

موعد عرض مسلسل باسورد

من المقرر أن تذاع أولى حلقات مسلسل باسورد لـ الفنانة آية سماحة يوم 23 أكتوبر الجاري على إحدى المنصات الرقمية.

آخر أعمال آية سماحة

وجاءت مشاركة الفنانة آية سماحة في مسلسل باسورد بعد النجاح الذي حققته من خلال دورها بمسلسل عمر أفندي الذب عرض ضمن مسلسلات الأوف سيزون وحقق نجاح كبير.

مسلسل عمر أفندي من بطولة الفنان أحمد حاتم، إلى جانب عدد من نجوم الفن أبرزهم: رانيا يوسف، ومحمد رضوان، ومصطفى أبو سريع، ورانيا يوسف، ومحمود حافظ، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.