مشاهير العرب - طرح بوسترات مسلسل «باسورد» بطولة آية سماحة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 05:55 مساءً - كشفت منصة شوفها، عن البوسترات الرسمية لـ مسلسل «باسورد» بطولة النجمة آية سماحة، وحازم إيهاب، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر شاشتها.

بوسترات مسلسل باسورد

وظهر على البوسترات الفنانون بأسلوب غامض بخلفية غامقة تحمل أرقاما صغيرة مصفوفة بصورة رأسية والصورة مقسمة لنصفين أحدهما أبيض وأسود والآخر بالألوان.

أبطال مسلسل باسورد

مسلسل باسورد، يضم في بطولته إلى جانب آية سماحة عدد من النجوم على رأسهم: زوجها محمد السباعي، كما يشارك في البطولة أيضًا رانيا منصور وحازم إيهاب وجلا هشام، والمسلسل من إخراج أسامة عرابي ومن تأليف محمد مهران وندى عبد الحفيظ، وهو مسلسل اجتماعي.

آخر أعمال آية سماحة

والجدير بالذكر أن آخر أعمال آية سماحة، هو مسلسل «عمر أفندي» بالتعاون مع الفنان أحمد حاتم وقدمت شخصية زينات وهي فتاة تعيش في الأربعينيات ويقع أحمد حاتم في غرامها بعد تمكنه من العودة إلى الماضي من خلال سرداب بمنزل والده القديم، وحظى المسلسل بنسبة مشاهدة عالية.