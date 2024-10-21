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مشاهير العرب - طرح بوسترات مسلسل «باسورد» بطولة آية سماحة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - طرح بوسترات مسلسل «باسورد» بطولة آية سماحة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - طرح بوسترات مسلسل «باسورد» بطولة آية سماحة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 05:55 مساءً - كشفت منصة شوفها، عن البوسترات الرسمية لـ مسلسل «باسورد» بطولة النجمة آية سماحة، وحازم إيهاب، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر شاشتها.

بوسترات مسلسل باسورد

وظهر على البوسترات الفنانون بأسلوب غامض بخلفية غامقة تحمل أرقاما صغيرة مصفوفة بصورة رأسية والصورة مقسمة لنصفين أحدهما أبيض وأسود والآخر بالألوان.

مسلسل باسورد
مسلسل باسورد

أبطال مسلسل باسورد

مسلسل باسورد، يضم في بطولته إلى جانب آية سماحة عدد من النجوم على رأسهم: زوجها محمد السباعي، كما يشارك في البطولة أيضًا رانيا منصور وحازم إيهاب وجلا هشام، والمسلسل من إخراج أسامة عرابي ومن تأليف محمد مهران وندى عبد الحفيظ، وهو مسلسل اجتماعي.

مسلسل باسورد

آخر أعمال آية سماحة

والجدير بالذكر أن آخر أعمال آية سماحة، هو مسلسل «عمر أفندي» بالتعاون مع الفنان أحمد حاتم وقدمت شخصية زينات وهي فتاة تعيش في الأربعينيات ويقع أحمد حاتم في غرامها بعد تمكنه من العودة إلى الماضي من خلال سرداب بمنزل والده القديم، وحظى المسلسل بنسبة مشاهدة عالية.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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