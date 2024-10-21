مشاهير العرب - سيارة هدية.. تركي آل الشيخ يكشف عن مسابقة جديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 05:36 مساءً - يواصل المستشار تركي آل الشيخ دعمه للمواهب، وهو ما بات واضحا في المسابقات الجديدة التي أعلن عنها خلال الساعات الماضية.

وأوضح تركي آل الشيج تفاصيل المسابقة مؤكدا أنها تقتصر على السعوديين فقط قائلا: «في مسابقة جديدة قررنا نعملها بنزل «سيارة» سحب على أفضل مقطع يتصور من سعودي أو سعودية عن فعاليات موسم الرياض، ومدة المقطع لا تتخطى الدقيقة، السيارة الأولى سوف تكون تحت هذه التغريدة، وخلينا نشوف مَن الأفضل»، وجاء ذلك خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تركي آل الشيخ ينتج مسلسل لـ يوسف الشريف

وعلى صعيد آخر أعلن تركي آل الشيخ مؤخرا عن تعاقده مع الفنان يوسف الشريف على عمل درامي من المقرر عرضه خلال خارج المارثون الرمضاني.

وكتب تركي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «انتظروا مسلسلا للفنان يوسف الشريف بدعم موسم الرياض وGeA والمسلسل من إخراج حسين المنباوي وتأليف محمد الدباح».

وأضاف:«طلبت منهم أن يعرض خارج رمضان في اعتقادي أنه سيكون عودة قوية ليوسف الشريف ويكون من علامات المسلسلات العربية بالتوفيق لهم إن شاء الله».