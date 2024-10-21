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Deadpool And Wolverine يخطف مركز Barbie في قائمة الأكثر تحقيقًا للإيرادات - أخبار كلمتك

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Deadpool And Wolverine يخطف مركز Barbie في قائمة الأكثر تحقيقًا للإيرادات - أخبار كلمتك

Deadpool And Wolverine يخطف مركز Barbie في قائمة الأكثر تحقيقًا للإيرادات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 05:35 مساءً - DEADPOOL،  خطف فيلم مارفل الجديد Deadpool And Wolverine، المركز الـ ١٢، في قائمة الأكثر تحقيقًا للإيرادات محليًا في التاريخ (بالولايات المتحدة الامريكية فقط)، متخطيًا بذلك فيلم Barbie.

وحقق فيلم Deadpool And Wolverine، إيرادات في أمريكا بلغت، 636.3 مليون دولار أمريكي، فيما وصلت إيرادات فيلم Barbie لـ 636.2 مليون دولار.

رايان رينولدز يكشف حقيقة تقديم أجزاء مستقبلية لـ فيلم Deadpool & Wolverine

كشف الممثل رايان رينولدز، أنه لن يكون هناك أجزاء مستقبلية، من فيلم "Deadpool & Wolverine".

وقال  رايان رينولدز، في تصريحات إعلامية، خلال جولة لتسويق فيلم "Deadpool & Wolverine"، "الفيلم ليس إعلانًا تجاريًا.. لفيلم آخر، أو لمستقبل مارفل.. هو فيلم مستقل بذاته، ولن تكون هناك أي أجزاء مستقبلية له".

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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