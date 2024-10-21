مشاهير العرب - بعد تحقيقها نجاح كبير بمهرجان المسرح العربي.. تعرف على صناع مسرحية بينو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 05:15 مساءً - شهد العرض المسرحي «بينو» الذي أقيم بالأمس داخل قصر ثقافة الأنفوشي ضمن فعاليات لدورة الخامسة من مهرجان المسرح العربي حضور جماهيري كبير.

صناع مسرحية بينو

مسرحية «بينو» من تأليف ندي عادل، وإخراج أشرف علي، فيديو مابينج حسن جمال، إضاءة أحمد طارق، ديكور أمجد ماجد، ملابس ومكياج نادين وائل، مخرج منفذ حسين محمد، أشعار أشرف علي، ألحان وغناء هدير طارق، موسيقي محمد غنيم، بوستر مينا صلاح.

وضم العرض المسرحي عدد من الفنانين أبرزهم: ماريا أسامة، مصطفى عيد، ميرنا خطاب، هشام السنباطي، جنى، الأدهم محمد، عمر هاشم، عمرو وائل، سعد محمد، محمد حسن والطفلة بوسي جابر، فريد، حمد إيهاب، عبد الرحمن هريدي، جاسر محمد، فارس هريدي.

فعاليات مهرجان المسرح العربي

من المقرر أن يضم المهرجان 7 عروض مسرحية، تتنافس علي جوائز الدورة الخامسة، وتقام العروض علي مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، علي أن يقام حفلا افتتاح وختام المهرجان في دار الأوبرا المصرية، أوبرا سيد درويش وتقام علي هامش المهرجان عدد من الورش الفنية المميزة، و يُكرم المهرجان هذا العام عدد من الفنانين تقديرًا لإسهاماتهم المميزة في عالم المسرح والفن، بالإضافة لوجود عديد من المفاجآت، سيتم الإعلان عنها تباعًا خلال فترة فعاليات المهرجان، وسيتم الإعلان عن أسماء المكرمين، ولجان التحكيم في وقت لاحق.

ويذكر أن الدورة الخامسة من مهرجان الموسيقى المسرح العربي جاءت حاملة لـ اسم الفنان كريم عبد العزيز تقدير لمشواره الفني بشكل عام والمسرحي بشكل خاص، ومن المقرر أن تمتد فعاليات النهرجان حتى يوم 27 أكتوبر الجاري.