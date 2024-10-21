مشاهير العرب - بالتعاون مع دينا الشربيني.. عمرو يوسف يبدأ تصوير فيلمه الجديد «درويش» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 04:54 مساءً - بدأ الفنان عمرو يوسف، تصوير فيلمه «درويش» بمشاركة الفنانة دينا الشربيني، والمقرر عرضه قريبا بدور السينما.

أبطال فيلم درويش

فيلم درويش، يشارك في بطولته بجانب عمرو يوسف، عدد من نجوم الفن أبرزهم: عمرو يوسف ودينا الشربيني ومصطفي غريب وعدد آخر من الفنانين، الفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي

أحداث فيلم درويش

وتدور أحداث فيلم درويش، في أربعينيات القرن الماضي، ويواصل فريق العمل التصوير هذه الأيام في منطقة السيدة زينب، ويجسد عمرو يوسف، خلال أحداث العمل، شخصية لص محترف يتحول مع مرور الوقت لبطل شعبي.

آخر أعمال عمرو يوسف

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو يوسف، هو مشاركته في فيلم «ولاد رزق 3، بطولة الفنان أحمد عز، الذي حقق نجاحا كبيرا ضمن أفلام موسم عيد الأضحى 2024، وتدور أحداثه حول سرقة أبطال العمل شيء ثمين من تايسون فيوري، الأمر الذي سيدخلهم في صراعات ومشاهد أكشن كثيرة معه.

وشارك في بطولة فيلم ولاد رزق 3، مجموعة كبيرة من النجوم منهم، آسر ياسين، أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، محمد لطفي، باسم سمرة، سيد رجب، وماجد الكدواني، والفيلم تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.