مشاهير العرب - مسلسل برغم القانون الحلقة 28.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 04:23 مساءً - مواعيد عرض مسلسل برغم القانون الحلقة 28.. يتحمس الجمهور لعرض الحلقات الأخيرة من مسلسل برغم القانون، لمعرفة كيف سينتقم كل من وليد وليلى من أكرم الذي تسبب في تدمير حياتهم خاصة بعد أن اكتشف وليد أن الأخير هو من قام بقتل والده، عن طريق خنقه داخل المستشفى.

ومن التوقع أن تشهد الحلقة الـ 28 من مسلسل برغم القانون العديد من الأحداث المشوقة خاصة مع قرب انتهاء عرض المسلسل المكون من 30 حلقة.

مسلسل برغم القانون من بطولة إيمان العاصي على جانب عدد من نجوم الفن أبرزهم: هاني عادل، محمد القس، حمزة العيلي، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، ياسر عزت، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

قصة مسلسل برغم القانون

ودارت أحداث مسلسل برغم القانون في إطار درامي اجتماعي حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين «ليلى وهاشم»، ليختفي «أحمد» زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل «ليلى» إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.

موعد عرض مسلسل برغم القانون الحلقة 28

يعرض مسلسل برغم القانون الحلقة الـ 28 على شاشة قناة ON العامة في السابعة والنصف مساءً، ويعاد في الواحدة والربع صباحًا، ويعاد مرة أخرى في الحادية عشر والنصف من صباح اليوم التالي.

كما يعرض عبر شاشة قناة ON drama في العاشرة مساءً، ويعاد في الخامسة من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في الرابعة عصرًا.