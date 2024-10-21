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مي سليم: التمثيل خطفني من المزيكا وعندي أغنية جديدة - أخبار كلمتك

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مي سليم: التمثيل خطفني من المزيكا وعندي أغنية جديدة - أخبار كلمتك

مي سليم: التمثيل خطفني من المزيكا وعندي أغنية جديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 04:06 مساءً -  أكدت الفنانة مي سليم أن لديها أغنية جديدة ستقوم بطرحها خلال الأسابيع المقبلة، وستكون على طريقة السينجل، ومن ألحان مدين. 

وقال في تصريحات خاصة لـ كلمتك: “أرى أن التمثيل خطفني من المزيكا في الفترة الحالية، وأنا أحب الاثنين وسوف أجعل تفكري بينهما خلال الفترة المقبلة”.

 

تفاصيل مسلسل روج أسود 

 وتواصل مي سليم تصوير دورها في مسلسل روج أسود خلال الفترة الخالية، وتجسد خلال أحداث العمل شخصية فتاة مطلقة تعيش في منطقة شعبية، وهي من طبقة متوسطه الحال، وتلجأ لمحكمة الأسرة مي تحصل علي حقوقها.

ويناقش المسلسل ملفات حقيقية مأخوذة من محكمة الأسرة المصرية ويعرض أزمات الطلاق والمطلقات بشكل واقعي وجديد على الدراما العربية

ومسلسل " روج أسود " بطولة رانيا يوسف وداليا مصطفى ولقاء الخميسي ومي سليم وفرح الزاهد ومنة تيسير وأحمد فهيم وأحمد جمال سعيد وكريم العمري وعابد عناني، تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي وإنتاج MGR ممدوح شاهين.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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