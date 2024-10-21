مشاهير العرب - عرض فيلم «الهوى سلطان» لـ منة شلبي وأحمد داود في هذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 03:50 مساءً - كشفت الشركة المنتجة لـ فيلم «الهوى سلطان» بطولة النجمة منة شلبي، وأحمد داود، عن طرح العمل في 6 من نوفمبر المقبل، بصالات دور العرض.

تفاصيل فيلم الهوى سلطان

تدور أحداث فيلم «الهوى سلطان» في إطار اجتماعي رومانسي، حول قصة حب تجمع بين على وسارة في إطار واقعي، يناقش العلاقات العاطفية والحب بين الاصدقاء، ويجسد أحمد داود خلاله شخصية مهندس يدعى على.

أبطال فيلم الهوى سلطان

ويشارك في بطولة فيلم الهوى سلطان مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم منة شلبي، أحمد داود، وأحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم: خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، من تأليف وإخراج هبة يسري.

وكانت الشركة المنتجة للعمل، قد شاركت البوستر الرسمي للفيلم خلال الفترة الماضية، وظهر في البوستر بطلا العمل منة شلبي وأحمد داود جالسين على شنطة إحدى السيارات في أحد شوارع مصر الجديدة بألوان متناسقة وملابس بسيطة وشبابية.