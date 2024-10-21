مى عز الدين تتسبب في تأجيل تصوير الكينج إلى أول ديسمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 03:16 مساءً - قررت المخرجة شيرين عادل تأجيل تصوير مسلسل الكينج، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام إلى أول شهر ديسمبر المقبل، وذلك بعد اعتذار الفنانة مى عز الدين عن المشاركة في بطولة العمل.

وتم ترشيح أكثر من فنانة للمشاركة في العمل، ومن بين النجمات المرشحات لبطولة المسلسل الفنانة أسماء أبو اليزيد، إلا أنها لم توافق بشكل نهائي، ومن المفترض أن تقرأ سيناريو العمل وأن تتخذ القرار بشأن مشاركتها.

مسلسلات محمد إمام وشيرين عادل

وقبل مسلسل “الكينج”، جمعت نجاحات درامية قوية في مواسم رمضانية سابقة كل من المخرجة شيرين عادل والفنان محمد إمام .

كان أول عمل درامي من بطولة محمد إمام والمعنون بــ “هوجان” من توقيع شيرين عادل، وعرض عام 2019

كذلك حقق الثلاثي محمد إمام وشيرين عادل والسيناريست محمد صلاح العزب نجاحا شعبيا من خلال مسلسل “النمر” الذي عرض فى 2021.

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