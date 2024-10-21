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مشاهير العرب - بـ 140 ألف جنيه.. فيلم «عاشق» لـ أحمد حاتم يحافظ على المركز الثاني بالسينمات - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بـ 140 ألف جنيه.. فيلم «عاشق» لـ أحمد حاتم يحافظ على المركز الثاني بالسينمات - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بـ 140 ألف جنيه.. فيلم «عاشق» لـ أحمد حاتم يحافظ على المركز الثاني بالسينمات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 03:13 مساءً - حافظ فيلم «عاشق» بطولة أحمد حاتم، على المركز الثاني بدور العرض السينمائية، خلال الساعات الماضية.

إيرادات فيلم عاشق

وجاءت إيرادات فيلم عاشق، أمس حوالي 140.524جنيه، ليصبح في المركز الثاني بعد فيلم إكس مراتي، الذي نجح في تخطيه خلال الفترة الماضية.

فيلم عاشق

أبطال فيلم عاشق

فيلم عاشق، يشارك في بطولته مجموعة من نجوم الفن، يأتي في مقدمتهم: أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، محسن محي الدين، فراس سعيد، سامي مغاوري، محمود الليثي، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم هنا الزاهد، تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، إنتاج أحمد السبكي.

تفاصيل فيلم عاشق

وتدور أحداث فيلم عاشق، حول أحمد حاتم الذي يقع في غرام فتاة تقوم بدورها أسماء أبو اليزيد، التي تقرر الاعتراف له ببعض الأسرار عن حياتها وذلك قبل إتمام الزواج، الأمر الذي يهدد علاقتهما، ومن ثم يتفاجأ أن الفتاة التي يحبها كانت في دائرة الإدمان، وترى أمورًا غريبة الأمر الذي يدخلها في دائرة الهلاوس، وتقع جرائم قد تكون لها علاقة بها، ويرفض والدها نصيحة أحدهم بإيداعها في مصحة نفسية، ويقرر الاستعانة بأحد الدجالين الذي يخبره بأن ابنته يقع في غرامها جن عاشق.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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