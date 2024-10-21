مشاهير العرب - من 3 شهور.. جوري بكر تعلن انفصالها رسميا عن زوجها (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 02:57 مساءً - أعلنت الفنانة جوري بكر، عن طلاقها للمرة الثانية، وذلك دون الكشف عن أي تفاصيل.

جوري بكر تعلن طلاقها

وكشفت جوري بكر، خلال تصريحاتها في بودكاست «قهوة بلبن»، قائلة:«اتطلقت تقريبا من 3 شهور بس أنا لم أعلن على السوشيال ميديا وكنت محتاجة إني أعلن في الوقت الصح، وتم الانفصال رسميا في 15 أغسطس والمفروض فترة العدة كام يوم وتخلص وهو في النهاية أبو ابني وشخص أكن له كل الاحترام وهو بيحب تميم جدا ونفس الكلام تميم بيحبه».

طلاق جوري بكر

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تنتشر أخبار انفصال جوري بكر، فقد أعلنت عن انفصالها بعد زواحها بثلاثة أشهر فقط، حيث كتبت حينها: «وجعل بينكم مودة ورحمة تم الانفصال بيني وبين زوجي المحترم.. أرجوكم محدش يتواصل معايا في أي تفاصيل».

لكن سرعان ما عادت جوري بكر لتنفي خبر الطلاق مؤكدة اختراق حسابها الرسمي على موقع «انستجرام»، ونشرت «ستوري»، كتبت فيه قائلة: «أنا مش قادرة أتكلم وأعصابي تعبانة، شكرًا جدًا لكل الناس اللي تواصلت معايا، وحسبي الله ونعم الوكيل في واحد أو واحدة عايزين ينتقموا مني بالطريقة القذرة دي».

لتخرج بعدها بفترة وتعلن جوري بكر خبر طلاقها، ووجهت حينها رسالة غامضة حيث قالت: «الحمد لله صبرت كتير، واستحملت اللي مفيش جبل يستحمله».

أضافت: «ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.. تم الانفصال بيني وبين زوجي، وربنا يوفق الجميع، وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.