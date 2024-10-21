الحق اشتري، تراجع جديد لأسعار الذهب في الصاغة (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

الحق اشتري، تراجع جديد لأسعار الذهب في الصاغة (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: لن نتوقف ولو للحظة واحدة عن جهودنا لوقف العدوان الإسرائيلي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: لن نتوقف ولو للحظة واحدة عن جهودنا لوقف العدوان الإسرائيلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:27 - الأحد.. فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2025 |تفاصيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:27 - الأحد.. فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2025 |تفاصيل - أخبار كلمتك

ليفربول يدرس إعارة كييزا للدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

ليفربول يدرس إعارة كييزا للدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

وزيرة البيئة تدعو لإصلاح نظام تمويل المناخ في مؤتمر COP 29 - أخبار كلمتك

وزيرة البيئة تدعو لإصلاح نظام تمويل المناخ في مؤتمر COP 29 - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن: مصر من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن: مصر من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل 4 جواسيس لإسرائيل وضبط 12 آخرين في سيستان وبلوشستان - أخبار كلمتك

الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل 4 جواسيس لإسرائيل وضبط 12 آخرين في سيستان وبلوشستان - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 14 -11- 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 14 -11- 2024 - أخبار كلمتك

البورصة المصرية، الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بمنتصف حركة التداولات - أخبار كلمتك

البورصة المصرية، الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بمنتصف حركة التداولات - أخبار كلمتك

تباين أداء مؤشرات البورصة بتعاملات اليوم - أخبار كلمتك

تباين أداء مؤشرات البورصة بتعاملات اليوم - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - من 3 شهور.. جوري بكر تعلن انفصالها رسميا عن زوجها (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - من 3 شهور.. جوري بكر تعلن انفصالها رسميا عن زوجها (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - من 3 شهور.. جوري بكر تعلن انفصالها رسميا عن زوجها (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 02:57 مساءً - أعلنت الفنانة جوري بكر، عن طلاقها للمرة الثانية، وذلك دون الكشف عن أي تفاصيل.

جوري بكر تعلن طلاقها

وكشفت جوري بكر، خلال تصريحاتها في بودكاست «قهوة بلبن»، قائلة:«اتطلقت تقريبا من 3 شهور بس أنا لم أعلن على السوشيال ميديا وكنت محتاجة إني أعلن في الوقت الصح، وتم الانفصال رسميا في 15 أغسطس والمفروض فترة العدة كام يوم وتخلص وهو في النهاية أبو ابني وشخص أكن له كل الاحترام وهو بيحب تميم جدا ونفس الكلام تميم بيحبه».

طلاق جوري بكر

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تنتشر أخبار انفصال جوري بكر، فقد أعلنت عن انفصالها بعد زواحها بثلاثة أشهر فقط، حيث كتبت حينها: «وجعل بينكم مودة ورحمة تم الانفصال بيني وبين زوجي المحترم.. أرجوكم محدش يتواصل معايا في أي تفاصيل».

لكن سرعان ما عادت جوري بكر لتنفي خبر الطلاق مؤكدة اختراق حسابها الرسمي على موقع «انستجرام»، ونشرت «ستوري»، كتبت فيه قائلة: «أنا مش قادرة أتكلم وأعصابي تعبانة، شكرًا جدًا لكل الناس اللي تواصلت معايا، وحسبي الله ونعم الوكيل في واحد أو واحدة عايزين ينتقموا مني بالطريقة القذرة دي».

لتخرج بعدها بفترة وتعلن جوري بكر خبر طلاقها، ووجهت حينها رسالة غامضة حيث قالت: «الحمد لله صبرت كتير، واستحملت اللي مفيش جبل يستحمله».

أضافت: «ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.. تم الانفصال بيني وبين زوجي، وربنا يوفق الجميع، وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

اقرأ أيضاً
جوري بكر تكشف عن ملامح شخصيتها في «برغم القانون» | صورة

جوري بكر: تعبت من الشر ونفسي المخرجين يشوفوني ممثلة مش مجرد ست حلوة (فيديو)

«على جزيرة».. أحدث ظهور لـ جوري بكر بعد انفصالها (فيديو)

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الليلة، حفل افتتاح الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق