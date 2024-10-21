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أحمد العوضي يفتح ورشة رخام في "فهد البطل"، وهذا موعد بدء التصوير - أخبار كلمتك

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أحمد العوضي يفتح ورشة رخام في "فهد البطل"، وهذا موعد بدء التصوير - أخبار كلمتك

أحمد العوضي يفتح ورشة رخام في "فهد البطل"، وهذا موعد بدء التصوير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 02:44 مساءً - يبدأ الفنان أحمد العوضي مطلع فبراير المقبل تصوير أولى مشاهده في مسلسل فهد البطل الذي يخوض به سباق رمضان القادم.

وعلمت كلمتك من أحد العاملين في المسلسل أن “فهد” الشخصية التي يلعبها أحمد العوضي سيقرر فتح ورشة للعمل في الرخام، بعدما يدخل في خلافات مع مالكة الورشة التي كان يعمل معها.

تفاصيل مسلسل فهد البطل 

وتشهد الحلقات الأولي من مسلسل فهد البطل الذي يقوم به الفنان أحمد العوضي والمقرر عرضه خلال سباق رمضان 2025، مشادات كلامية بين "راوية" التي تلعب دورها الفنانة كارولين عزمي وأحد تجار السوق.

وتلعب دور البطولة النسائية أمامه ثلاث نجمات في مقدمتهم الفنانة سارة سلامة التي وافقت بشكل مبدئي علي المشاركة في العمل، وبجانبها كل من الفنانة ياسمين رئيس والفنان ميرنا نور الدين.

 

مسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، كارولين عزمي، يارا السكري، لوسي، صفوة، محمود البزاوي، حجاج عبد العظيم، أحمد ماجد، عصام السقا، صفاء الطوخي، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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