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مشاهير العرب - بيع 15 تذكرة في 24 ساعة.. فيلم «جوازة توكسيك» مهدد بالسحب من دور العرض - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بيع 15 تذكرة في 24 ساعة.. فيلم «جوازة توكسيك» مهدد بالسحب من دور العرض - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بيع 15 تذكرة في 24 ساعة.. فيلم «جوازة توكسيك» مهدد بالسحب من دور العرض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 02:03 مساءً - تذيل فيلم «جوازة توكسيك» بطولة الفنانة ليلى علوي، قائمة أفلام دور العرض السينمائية خلال الفترة الماضية.

إيرادات فيلم جوازة توكسيك

وبلغت إيرادات فيلم جوازة توكسيك، أمس حوالي 1034 جنيها، مقابل بيع 15 تذكرة في 24 ساعة فقط، واحتل الفيلم الترتيب الأخير في دور العرض.

فيلم جوازة توكسيك

فيلم جوازة توكسيك

أحداث فيلم جوازة توكسيك، تدور في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، وتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية، فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟

أبطال فيلم جوازة توكسيك

فيلم جوازة توكسيك، يشارك في بطولته مجموعة من نجوم الفن أبرزهم: ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، نورين أبو سعدة، فاروق قنديل، والعمل من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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