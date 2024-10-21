مشاهير العرب - بيع 15 تذكرة في 24 ساعة.. فيلم «جوازة توكسيك» مهدد بالسحب من دور العرض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 02:03 مساءً - تذيل فيلم «جوازة توكسيك» بطولة الفنانة ليلى علوي، قائمة أفلام دور العرض السينمائية خلال الفترة الماضية.

إيرادات فيلم جوازة توكسيك

وبلغت إيرادات فيلم جوازة توكسيك، أمس حوالي 1034 جنيها، مقابل بيع 15 تذكرة في 24 ساعة فقط، واحتل الفيلم الترتيب الأخير في دور العرض.

فيلم جوازة توكسيك

أحداث فيلم جوازة توكسيك، تدور في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، وتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية، فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟

أبطال فيلم جوازة توكسيك

فيلم جوازة توكسيك، يشارك في بطولته مجموعة من نجوم الفن أبرزهم: ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، نورين أبو سعدة، فاروق قنديل، والعمل من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.