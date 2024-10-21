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مشاهير العرب - فيلم «إكس مراتي» لـ هشام ماجد يواصل تصدر إيرادات دور السينما - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - فيلم «إكس مراتي» لـ هشام ماجد يواصل تصدر إيرادات دور السينما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم «إكس مراتي» لـ هشام ماجد يواصل تصدر إيرادات دور السينما - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 01:26 مساءً - يواصل فيلم «إكس مراتي» بطولة النجم هشام ماجد، وأمينة خليل، تحقيق إيرادات جيدة بدور العرض السينمائية ليلة أمس.

إيرادات فيلم إكس مراتي

وحقق فيلم إكس مراتي، ليلة أمس إيرادات بلغت حوالي 156.193 جنيهًا، متخطيا جميع الأفلام الموجودة بقائمة العرض السينمائية.

فيلم إكس مراتي

أحداث فيلم إكس مراتي

وتدور أحداث فيلم إكس مراتي، في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد، الذي يجسد شخصية طبيب نفسي، متزوج من أمينة خليل، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية، وخلال هذه الأحداث يظهر محمد ممدوح، بشخصية بلطجي، والذي يكون الزوج السابق لـ أمينة خليل، ويعكر صفو علاقتها مع هشام ماجد لتتوالى الأحداث الكوميدية.

فيلم إكس مراتي

أبطال فيلم إكس مراتي

فيلم إكس مراتي، يضم في بطولته عددا من نجوم الفن يأتي في مقدمتهم: هشام ماجد، وأمينة خليل، ومحمد ممدوح، ومصطفى غريب، وعلى صبحي، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف من نجوم الفن، ومن إخراج معتز التوني، وتأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، ومن إنتاج أحمد يوسف وشركة بوليت بروف وشركة سين.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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