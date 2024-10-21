مشاهير العرب - فيلم «إكس مراتي» لـ هشام ماجد يواصل تصدر إيرادات دور السينما - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 01:26 مساءً - يواصل فيلم «إكس مراتي» بطولة النجم هشام ماجد، وأمينة خليل، تحقيق إيرادات جيدة بدور العرض السينمائية ليلة أمس.

إيرادات فيلم إكس مراتي

وحقق فيلم إكس مراتي، ليلة أمس إيرادات بلغت حوالي 156.193 جنيهًا، متخطيا جميع الأفلام الموجودة بقائمة العرض السينمائية.

أحداث فيلم إكس مراتي

وتدور أحداث فيلم إكس مراتي، في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد، الذي يجسد شخصية طبيب نفسي، متزوج من أمينة خليل، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية، وخلال هذه الأحداث يظهر محمد ممدوح، بشخصية بلطجي، والذي يكون الزوج السابق لـ أمينة خليل، ويعكر صفو علاقتها مع هشام ماجد لتتوالى الأحداث الكوميدية.

أبطال فيلم إكس مراتي

فيلم إكس مراتي، يضم في بطولته عددا من نجوم الفن يأتي في مقدمتهم: هشام ماجد، وأمينة خليل، ومحمد ممدوح، ومصطفى غريب، وعلى صبحي، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف من نجوم الفن، ومن إخراج معتز التوني، وتأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، ومن إنتاج أحمد يوسف وشركة بوليت بروف وشركة سين.