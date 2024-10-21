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مشاهير العرب - ابنة دنيا سمير غانم تشعل السوشيال ميديا بمشهد من «نيللي وشريهان» (فيديو) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - ابنة دنيا سمير غانم تشعل السوشيال ميديا بمشهد من «نيللي وشريهان» (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ابنة دنيا سمير غانم تشعل السوشيال ميديا بمشهد من «نيللي وشريهان» (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 01:10 مساءً - شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، فيديو طريف يجمعها بـ ابنتها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت دنيا سمير غانم، فيديو يجمعها بـ ابنتها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك»، وهما يقلدان أحد مشاهد مسلسل «نيللي وشريهان».

@donia.samir.ghanem

♬ original sound - Donia.Samir.Ghanem

مسلسل جت سليمة

وشاركت كايلا ابنة دنيا سمير غانم، والدتها في مسلسل «جت سليمة» وتكون من 15 حلقة، وتم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2023، وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور.

وشارك في بطولته محمد سلام، خالد الصاوى، سلوى خطاب، هالة فاخر، مايان السيد، رحاب الجمل، إيمان السيد، سامى مغاورى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت، سلوى عثمان وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى.

ودارت أحداث المسلسل في إطار كوميدي، حول فتاة تبدأ بقراءة كتابا قديما وبمجرد قراءته تسافر عبر العديد من الأزمنة المختلفة لتواجه العديد من المواقف الطريفة.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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