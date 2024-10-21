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مشاهير العرب - تدافع الجمهور وحالات إغماء.. أول تعليق من تامر حسني على حفله بالإسكندرية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تدافع الجمهور وحالات إغماء.. أول تعليق من تامر حسني على حفله بالإسكندرية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تدافع الجمهور وحالات إغماء.. أول تعليق من تامر حسني على حفله بالإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 12:54 مساءً - أعرب الفنان تامر حسني عن أسفه لما شهده حفله الغنائي في الإسكندرية، يوم الجمعة الماضي، من حالات إغماء نتيجة التدافع من الجمهور.

وعلق الفنان تامر حسني، على الواقعة من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلا: «أود أن أعرب عن خالص شكري وتقديري لحضوركم الكبير في حفل الإسكندرية. على الرغم من الحادثة المؤسفة، إلا أن حماسكم كان مصدر إلهام لي».

وأضاف: «زيارتي لاسكندرية حدث عظيم بالنسبة لي بستناه كل سنة أو سنتين و خصوصاً إنه يوم تكريم للطلاب الجدد و ده يوم غرضه التشجيع العلمي لطلاب مصر و ليست حفله من باب الاحتفال بلا هدف».

حفل تامر حسني في الإسكندرية

وتابع: «تشرفت بوجودي وسط أهلي حبايب قلبي الجمهور السكندري العظيم و عارف إن العدد كان فوق التوقعات بكتير و بالفعل كان في تدافع من بعض الناس وواثق إنه غير مقصود … بس يمكن عشان الحفلة دي تخطت التوقعات في حجم الحضور و خصوصاً الإقبال ساعة الحفلة كان مفاجئ للجميع.. غنيت ساعه و نص حرصاً على سلامتكم».

ووجه رسالة تشجيع لجيل الثانوي العامة: «مليون مبروك لجيل الثانوية العامة يارب تكون سنة علمية سهلة وتعدوا منها على جامِعاتكم و حياتكم العملية بعد كده … و شكراً لكل اللي تعبوا في اليوم ده»

حفل تامر حسني في الإسكندرية

رد فعل الجمهور على حفل تامر حسني في الإسكندرية

وتعرض حفل تامر حسني إلى اضطراب بسبب التدافع الحاد بين الجمهور، مما أسفر عن وقوع حالات إغماء، مما دفعه إلى إيقاف الحفل أكثر من مرة ليطالب الجمهور بالتزام أماكنهم والهدوء، حتى لا يقوم الأمن بإلغاء الحفل حفاظا على الجميع.

ولكن تجاوزت الأحداث حالة التدافع، حيث قام عدد من الشباب باقتحام المسرح لرغبتهم في الاقتراب من تامر حسني والتقاط الصور التذكارية، مما دفع الفنان إلى التدخل لتهدئة الموقف سمح لجمهوره بالوصول إليه حتى لا يتعرضوا لأذى.

حفل تامر حسني في الإسكندرية

وفي لمسة إنسانية، توقف تامر حسني عن الغناء بعد أن علم بفقدان طفلة صغيرة لوالدتها، وقام بالبحث عنها بنفسه حتى عثر عليها وأعادها إلى حضن والدتها.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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