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عبير صبري: أتمنى تجسيد شخصية داليدا، ونفسي أمثل مع آل باتشينو - أخبار كلمتك

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عبير صبري: أتمنى تجسيد شخصية داليدا، ونفسي أمثل مع آل باتشينو - أخبار كلمتك

عبير صبري: أتمنى تجسيد شخصية داليدا، ونفسي أمثل مع آل باتشينو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 12:48 مساءً -  قالت الفنانة عبير صبري إنها تتمنى تقديم شخصية النجمة العالمية داليدا في عمل فني، لأنها من الشخصيات التي تحبها كثيرا.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ كلمتك أن لديها أمنية صعبة التحقيق في الحياة وهي عملها مع النجم العالمي آل باتشينو، وأن تشارك معه في عمل فني. 

وتواصل عبير صبري تصوير أحداث دورها في مسلسل زمالك بولاق، بين ديكورات منطقة بولاق. 

وتدور أحداث مسلسل زمالك بولاق، في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة والتشويق، حول شقيقين وهما خالد الصاوي وباسم سمرة اللذان يتقابلان بعد مرور 20 عامًا على فراقهما، حيث يعيش خالد الصاوي في الزمالك بينهما يعيش باسم سمرة في بولاق والصدفة تجمعهما معًا بعد 20 عامًا بعد أن كل منهما عاش ظروف ومواف بمفرده بعيدًا عن شقيقه. 

 

أبطال مسلسل زمالك بولاق

 ومسلسل زمالك بولاق، يشارك في بطولته مجموعة من الفنانين، منهم: خالد الصاوي، باسم سمرة، عبير صبري، انتصار، نيرة عارف، نسرين أمين، يوسف عمر، شاهيستا، جوار، ومن تأليف إسلام شتا وأحمد رجب، وإخراج أسامة عمر.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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