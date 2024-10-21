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مشاهير العرب - تجارب مؤلمة.. داليا مصطفى تتحديث عن إصابتها بالسكر وتعرضها للتنمر (فيديو) - أخبار كلمتك

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القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 12:26 مساءً - تحدثت الفنانة داليا مصطفى، عن تفاصيل إصابتها بمرض السكري، بالإضافة لتعرضها للتنمر.

داليا مصطفى تكشف عن تفاصيل إصابتها بالسكري

وقالت داليا مصطفى، خلال تصريحاتها مع برنامج «et بالعربي»: «الخذلان والأسى والسيطرة، حاولت أتنازل وأن أبقى مسيطرة ومركزة على كل حاجة، وبطلت أتوقع أي حاجة من أي حد، والخذلان مرض بيسبب أمراضا غير طبيعية، وبحاول كل يوم الصبح وبالليل أشكر ربنا وأعد الحاجات الكويسة اللي عندي، وأنا مريت بتجارب مؤلمة وبحاول أفهم، وده اللي المفروض أي بني آدم يكون عنده رحلة وعي.. سكري الحمد لله معدلاته بقت أحسن كتير».

وعن تعرضها للتنمر قالت: «الناس كانت بتقول كلام جارح ومؤلم بعد ما أعلنت إصابتي بالسكري، وقالوا لذلك هي جسمها رفيع ونحيل ولكن على الجانب الآخر سعدت عندما وجدت أمهات يقولون إن بناتهن يستخدمن جهاز السيطرة على مرض السكري ويعلقونه على أجسادهن من دون خجل أو حرج».

معلقة: «وأنا مش مكسوفة أني عندي السكر، لأني كنت بشوف نظرات الناس فيها ألم واشمئزاز وأنا باخد حقنة الأنسولين ومعلقة جهاز السكري».

آخر أعمال داليا مصطفى

وكانت آخر أعمال داليا مصطفى، هو مشاركتها في مسلسل «علاقة مشروعة» بطولة النجم ياسر جلال، والذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2023.

ودارت الأحداث حول تورط عمرو في علاقة مع بثينة- الزوجة السابقة لشريكه أمجد- ويضطر للزواج منها سرا، وإخفاء الأمر عن زوجته الأولى عاليا، ومع تتطور الأمور يجد عمرو نفسه في حيرة بين أمجد وبثينة وعاليا، وعليه اتخاذ قرارا صعبا لمواجهة ما يحدث.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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