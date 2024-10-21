مشاهير العرب - مافيا الآثار.. سر صراع مصطفى شعبان وأحمد صيام في مسلسل «حكيم الباشا» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 12:10 مساءً - يشارك الفنان أحمد صيام، في مسلسل «حكيم الباشا» بطولة النجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ومن المقرر أن يدخل أحمد صيام في صراع مع الفنان مصطفى شعبان، ضمن أحداث مسلسل حكيم باشا بسبب تجارة الآثار، وكل منهم يريد أن يصبح الرجل الأول لمافيا بيع الآثار.

تفاصيل مسلسل حكيم الباشا

ولأول مرة، يخوض الفنان مصطفى شعبان، تجربة الدراما الصعيدية، في مسلسل حكيم باشا، الذي تدور أحداثه حول تجارة الآثار في إحدى المناطق الشعبية في مصر، ويدخل مصطفى شعبان في مشكلة أمام منذر رياحنة، كما يظهر رياض الخولي بدور عم مصطفى شعبان ويدخلان في صراعات كبيرة، والمسلسل مكون من 30 حلقة.

أبطال مسلسل حكيم الباشا

ويضم مسلسل حكيم الباشا، في بطولته بجانب مصطفى شعبان، عدد من النجوم أبرزهم: سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، أحمد صيام، منذر رياحنة، سلوى عثمان، ولأول مرة السورية يارا قاسم، ومازالت الشركة المنتجة للعمل تواصل التعاقد من الفنانين.