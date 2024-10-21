مشاهير العرب - «أنا بنت أبويا».. يسرا فاروق فلوكس تحتفل بعيد ميلادها وتوجه رسالة للجمهور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 11:52 صباحاً - احتفلت يسرا فلوكس، ابنة الفنان فاروق فلوكس، بعيد ميلادها وسط عائلتها ومجموعة من أصدقائها.

وشاركت يسرا فلوكس، مجموعة من الصور، التي تجمعها بوالدها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعلقت عليها: «أنا بنت ابويا، البنت هتفضل بنت صغيرة بضفاير مهما كبرت وبقت شخصية اعتبارية في الحياة، النهاردة عيد ميلادي الـ 46 وابويا عم فلوكس جابلي أحلى هدية أي بنت تستناها من باباها جابلي عروسة علشان العب بيها وأصر احطها في أوضتي قلتله هحطها في مكتبي».

وتابعت: «ربنا يخليك ليا يا عم فلوكس حتفضل البطل في كل الروايات حتفضل رمز لكل حاجة في حياتي الأب هو الدفا والأمان، هو الحنية كلها بحبك يا بابا ربنا يخليك لينا».

آخر أعمال فاروق فلوكس

والجدير بالذكر أن آخر أعمال فاروق فلوكس، هو مشاركته في مسلسل «الأب الروحي» بكولة النجم محمود حميدة، والذي تم عرضه عام 2017، وجسد خلال شخصية مراد الفخراني.

ودارت أحداث المسلسل عن عائلة كبيرة يسيطر عليها الأب زين العطار (محمود حميدة)، الذي له عدد كبير من الأبناء، حيث يسرد المسلسل علاقة هذا الأب بأبنائه، وكذلك علاقته مع عصابات السلاح والمهربين.