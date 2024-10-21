مشاهير العرب - حمادة هلال لـ«الأسبوع»: أعد الجمهور بتوليفة مختلفة في «المداح 5.. ومي عز الدين لن تشارك في العمل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 11:18 صباحاً - - أستعد لطرح أغنية «مش مرتاح» بطعم أغاني زمان.. وشيرين وأنغام تستحقان لقب «صوت مصر»

نجم صنع لنفسه قاعدة جماهيرية فى عالم الدراما وأصبح الجمهور ينتظر مسلسلاته كل عام ليستمتع بها خلال موسم دراما رمضان منها: «طاقة القدر، ولي العهد، قانون عمر، ابن أصول» ثم تربع على عرش المنافسة الدرامية خلال الأربع سنوات الأخيرة بملحمة «المداح» ليصبح أسطورة العشق داخل قلوب المشاهدين.

كلمتك التقت الفنان حمادة هلال فى حوار خاص، تحدث خلاله عن حكاية الشيخ «صابر المداح» فى الموسم الدرامي المقبل 2025، وحقيقة مشاركة النجمة مي عز الدين، والنجم فتحي عبد الوهاب معه فى الجزء الخامس، ولماذا لا يهتم بالمنافسة، وكواليس كليب أغنيته الجديدة «حصل» التى طرحها مؤخرًا، ورسالته للفنانة شيرين عبد الوهاب، وأعماله الغنائية الجديدة.

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* حدثنا عن أغنيتك الجديدة «حصل» وردود الأفعال الإيجابية التى وصلتك عنها؟

** سعدت بردود الأفعال الإيجابية من الجمهور على أغنية «حصل» بعد طرحها، وظهرت خلال الكليب الخاص بالأغنية بأربع شخصيات مختلفة، وأحاول في كل كليب أن تكون فيه فكرة مختلفة وألا يقتصر الأمر على جمال الأغنية فقط، وهنا جاءت فكرة ظهور تجسيدي 4 شخصيات بشكل كوميدي، وكأنه حوار بين شخص لشخص آخر يندرج تحته في المناصب، ويلومه وهو ما يتكرر مع كل شخصية، وأستعد خلال الأيام المقبلة إلى طرح أغنية جديدة بعنوان «مش مرتاح» والتي تنتمي إلى نوعية أغاني الدراما زي زمان، ولكن بطريقة مختلفة.

* كل عام بعد انتهاء عرض مسلسلك «المداح» يطالبك الجمهور بجزء جديد من العمل.. هل يوجد قصة جديدة للمداح فى موسم رمضان 2025؟

** بالفعل، هناك جزء جديد من ملحمة «المداح» الجزء الخامس، ونعمل على تحضيره في الوقت الحالي، وسيكون مفاجأة للجمهور فى موسم رمضان 2025.

* شارك معك فى الأجزاء السابقة من «المداح» عدد كبير من النجوم.. هل يتعاون معك الفنان فتحي عبد الوهاب مرة أخرى فى الجزء الخامس أم لا؟

** كل قصة من «أسطورة المداح» لها بطل يشارك معنا، ولكن الأستاذ فتحي عبد الوهاب، لن يشارك فى الجزء الخامس، وكنت أتمنى أن يكون معنا لأنه "أخويا وصديقي" وتجمعني به علاقة طيبة، وباختصار الحكاية مينفعش أن يكون لها تكملة وانتهى دوره في الجزء الرابع. وأعلم، أنه مرتبط بأعمال أخرى منذ تصويرنا سويًا الجزء الرابع من "المداح" في موسم رمضان الماضي، إضافة إلى أنه يطبق فكرة عدم التكرار أو المشاركة فى أجزاء أخرى من نفس الأعمال الفنية، ولكن نعد الجمهور بأبطال جدد يشكل وجودهم مفاجأة في الجزء الخامس.

* هل اعتاد الجمهور من حمادة هلال على أن يتضمن "المداح" مشاهد من الرعب؟

** أود أن أقول الحمد لله على نجاح "المداح" كل عام، وربنا يديمها علينا فى الموسم القادم.

* ما سر تسمية كل جزء من «المداح» باسم مختلف.. وما الاسم الذي يحمله الجزء الخامس من العمل؟

** نسعى خلال كل فصل من العمل بأن يكون مميزًا ومختلفًا عن الذى يسبقه ابتداء من فريق العمل، وطبيعي بيكون في تغيير كاست العمل فى «المداح أسطورة الوادى» غير «المداح أسطورة العشق» غير «المداح أسطورة العودة»، وبإذن الله القصة القادمة ستحمل عنوان جديد «مينفعش أحرقها دلوقتي»، لأنه من أكثر العناوين اللى مبسوط وفرحان بيها وهنبدأ تصوير خلال الأيام القادمة.

* هل مي عز الدين ستشارك في الجزء الجديد من "المداح"؟

** لا غير حقيقي، ولكن أتمنى طبعًا أن تكون موجودة معانا فى الجزء الخامس، لأن «مي» أختى ونجمة كبيرة، وفاجأتني أنها من جمهور «المداح» ولا أعلم هى ممكن تزعل مني أو لا لو قولت كده، بس أنا أخدت منها حاجات استخدمتها فى "المداح"، عشان أقولها ضمن الأحداث، و" مي" من الناس اللي عندها قدر كبير من الثقافة.

* بعد خمسة أجزاء من شخصية «الشيخ صابر المداح».. هل تأثر حمادة هلال بهذه الشخصية أم لا؟

** لا إطلاقًا، يمكن فترة التصوير هي اللي ببقى عايش فيها مع "المداح" شوية لكن بعد كدا برجع تانى لشخصيتي الحقيقية.

* هل يشارك ابنك «يوسف» فى الجزء الخامس من المداح.. بعد نجاح دوره في الجزء الرابع؟

** لا هى مرة وخلاص، ولما يكون له نصيب بقى بعدين فى أعمال فنية أخرى أكيد هيشارك.

* هل تشغلك فكرة المنافسة الدرامية؟

** لا أشغل بالي بفكرة المنافسة، أنا وكل زملائي من الفنانين نسعى لتقديم أعمال ترضي الجمهور والنقاد، ودائمًا العمل الجيد يخطف الأنظار، ويتزاحم الجمهور من أجل مشاهدته.

* البعض يرى أن استمرار تقديم أجزاء جديدة من «المداح» هدفه استثمار نجاح الأجزاء السابقة؟

** ليس عيبًا استثمار النجاح، ولكن إصراري عن تقديم أجزاء من مسلسل "المداح"، هو أنه بعيد عن الدراما التقليدية، وتدور أحداثه في عالم مختلف، باختصار نحن نسبح في محيط بعيد عن الآخرين، أو بمعنى أكثر دقة نراهن على منطقة وعالم مختلف.

* هل تتدخل فى فكرة ترشيح الممثلين للمشاركة فى المسلسل أم لا؟

** ترشيح الممثلين من مهام المخرج أحمد سمير فرج، لا أتدخل في عمله إطلاقًا، وانضمام ممثلين جدد أمر متعلق بالضرورة الدرامية، خاصة أن كل جزء ينتهي تختفي معه قصص وأحداث، فكان لا بد من انضمام ممثلين جدد، وهذا كان سببًا رئيسيًا في ثراء الأحداث.

* وما سر نجاح الأجزاء السابقة من العمل؟

** مؤمن بأن الله سبحانه وتعالي، يمنح نعمة النجاح، لكل إنسان يبذل جهداً في عمله، وحمدًا لله بذلت، وزملائي مجهوداً كبيراً من أجل تقديم عمل فني متميز، تتوفر فيه كل مقومات النجاح، ومن هنا يجب توجيه التحية للكتاب أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، والمخرج أحمد سمير فرج، وكل فريق العمل.

* من هي الفنانة التي تستحق لقب «صوت مصر» شيرين عبد الوهاب أم أنغام.. من وجهة نظرك؟

** الاثنتان تستحقان لقب «صوت مصر» لأنهما من بلدنا مصر مش من بلد تانية، واعتبرهما صوت مصر، مينفعش تكون واحدة منهما فقط..

* وما رسالتك للفنانة شيرين عبد الوهاب؟

** شيرين دى أختى وكل الناس عارفه أنها عشرة عمر وربنا يعينها ويعطيها الصحة ويخليها لبناتها، وترجع لنا تاني لأن "شيرين" دى من الأصوات المهمة فى حياتنا.