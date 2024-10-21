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مسلسل DAREDEVIL: BORN AGAIN يحصل على تصنيف TV-MA - أخبار كلمتك

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مسلسل DAREDEVIL: BORN AGAIN يحصل على تصنيف TV-MA - أخبار كلمتك

مسلسل DAREDEVIL: BORN AGAIN يحصل على تصنيف TV-MA - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 11:17 صباحاً - Daredevil: Born Again، حصل مسلسل مارفل DAREDEVIL: BORN AGAIN، علي تصنيف  TV-MA (للبالغين)، وهو ما يعني أن العرض التلفزيوني، يحتوي على مشاهد عنف تصويري، أو لغة بذيئة أو مشاهد جنسية مصورة أو مزيج منها.

واعلنت استديوهات مارفل، عن طرح أولي حلقات مسلسلها  DAREDEVIL: BORN AGAIN، بتاريخ 4 مارس 2025، حصريا علي منصة Disney+ 

وأشاد الممثل، تشارلي كوكس، بالممثلة ديبورا آن وول وإلدن هنسون، التي تشاركه البطولة في مسلسل مارفل، Daredevil: Born Again.

وقالت تشارلي، في تصريحات صحفية: "من أول مشهد لي مع "ديبورا آن وول وإلدن هنسون" في مسلسل “Daredevil: Born Again، شعرت أنها مميزة حقا.. كما أن المشهد كُتب وكأنه مشهد نتذكر فيه الأوقات القديمة..لم يكن هناك حاجة للتمثيل على الإطلاق.. كان طبيعيا جدا وساحرا”.

تشارلي كوكس يتحدث عن Daredevil: Born AgainDaredevil: Born Again"Daredevil: Born Again"

كشف الممثل تشارلي كوكس، أن مسلسل "Daredevil: Born Again"، يشهد تحولات إبداعية معقدة من قبل استديوهات مارفل.

أشار كوكس، في تصريحات صحفية، إلى أن التزام مارفل بتحسين العمل، وخلق مسلسلات تليفزيونية جديدة، تناسب جميع المشاهدين، سواء كانوا على دراية سابقة، بجميع أعمال عالم مارفل أم لا.

 

 مشاهد قتالية بطريقة اللقطة الواحدة

 

وكشف الممثل "تشارلي كوكس"، أن مسلسل Daredevil Born Again، سيحتوي على مشاهد قتالية، تم تصويرها لقطة واحدة، مشابهة لتلك المتواجدة في الأجزاء السابقة، التي عرضت على منصة نتفليكس ـ Netflix.

وقال كوكس: "هؤلاء المشجعون المتحمسون للمسلسل، ولتلك المشاهد لن يخيب أملهم".

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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