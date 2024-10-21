مشاهير العرب - بصورة من صحراء لبنان.. نانسي عجرم تكشف حقيقة طلاقها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:29 صباحاً - انتشرت شائعات كثيرة حول انفصال نانسي عجرم عن زوجها فادي الهاشم، إلا أن الفنانة فضّلت الصمت وعدم التعليق على هذه الأخبار، ومع ذلك، قامت مؤخرًا بنشر صورة عائلية تجمعها بزوجها وأولادها على إنستجرام، لتكذب هذه الشائعات.

نانسي عجرم تكشف حقيقة طلاقها

علقت نانسي عجرم على المنشور قائلة: «في أحضان العائلة، نجد القوة للتغلب على الفوضى والدمار في هذه الأوقات الصعبة».

كما عبرت أيضا في المنشور عن تضامنها مع وطنها لبنان، قائلة: «في ظل الأحداث المؤلمة التي يشهدها لبنان من الاعتداءات الغاشمة للاحتلال الإسرائيلي، نجد في دفء الأسرة ملاذًا آمناً وقوة لمواجهة التحديات».

آخر أعمال الفنانة نانسي عجرم

طرحت نانسي عجرم آخر أعمالها الغنائية بعنوان «مشكلتك الوحيدة» عبر منصة يوتيوب، حيث قام بتلحينها أيمن قمحية وتوزيعها باسم رزق، فيما كتب كلماتها الشاعر علي المولى.

وأحيَت الفنانة نانسي عجرم حفلاً غنائيًا ضخمًا في إطار فعاليات «جولة المملكة» في شهر أغسطس الماضي، وقدمت خلاله مجموعة من أجمل أغانيها وسط تفاعل حماسي من الجمهور.

كما أطلقت أغنية بعنوان «من نظرة»، كفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان زياد جمال، توزيع باسم رزق، والكليب من إخراج سمير سرياني.

كما قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم، حملت اسم الأغنية الأولى «مقسوم» وهى من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy.

أما عن الأغنية الثانية فجاء اسمها «قلبي يا محتاس» من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصر.