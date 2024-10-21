مشاهير العرب - عدد حلقات مسلسل تيتا زوزو.. اعرف مواعيد عرضه والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:29 صباحاً - مسلسل تيتا زوزو.. حقق مسلسل تيتا زوزو بطولة الفنانة إسعاد يونس، نجاحًا باهرًا، منذ عرض أولى حلقاته، حيث يتناول العديد من المشاكل العائلية بطريقة طريفة ودرامية.

عدد حلقات مسلسل تيتا زوزو

ويتساءل الجمهور، عن عدد حلقات مسلسل تيتا زوزو بطولة إسعاد يونس، ويتكون من 30 حلقة، تعرض في إطار درامي كوميدي.

القنوات الناقلة لمسلسل تيتا زوزو

ويذاع مسلس تيتا زوزو على عدة قنوات، يمكن للمشاهدين متابعته من خلالها، وهي:

- منصة Watch it الرقمية.

- قناة Dmc.

- قناة Dmc دراما.

مواعيد عرض مسلسل تيتا زوزو

ويعرض مسلسل تيتا زوزو، على قناة DMC في تمام الساعة الـ 8 مساء، وتعاد الحلقة على DMC مرتين، الأولى الساعة 2:30 صباحا، والإعادة الثانية تكون في تمام الساعة الـ 12:30 ظهرا.

بينما تذاع الحلقات عبر قناة DMC دراما، في تمام الساعة الـ 11 مساء، بينما تكون الإعادة في الساعة الـ 7:30 صباحا، والإعادة الثانية في الـ 4 عصرا.

ويذكر أن حلقات مسلسل تيتا زوزو تذاع عبر منصة watch it، قبل عرضها على شاشة التليفزيون بيوم.

مسلسل تيتا زوزو

مسلسل تيتا زوزو تدور أحداثه في إطار درامي كوميدي حيث يناقش العديد من القضايا والمشكلات الاجتماعية من بينها المشكلات الزوجية داخل الأسر، والذي ينعكس على تربية الأبناء وانشغال الآباء والأمهات بخلافاتهم الزوجية وعدم التركيز مع أبنائهم ما يؤثر بالسلب عليهم، وتكون الجدة الأرملة زوزو.

وزوزو، كانت تعمل بالزراعة، وهي أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول حل مشكلة لواحد من أحفادها.

أبطال مسلسل تيتا زوزو

ويضم مسلسل تيتا زوزو، عدد من نجوم الفن أبرزهم إسعاد يونس، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، وآخرين من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.