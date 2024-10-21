الحق اشتري، تراجع جديد لأسعار الذهب في الصاغة (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

الحق اشتري، تراجع جديد لأسعار الذهب في الصاغة (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: لن نتوقف ولو للحظة واحدة عن جهودنا لوقف العدوان الإسرائيلي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: لن نتوقف ولو للحظة واحدة عن جهودنا لوقف العدوان الإسرائيلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:27 - الأحد.. فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2025 |تفاصيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:27 - الأحد.. فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2025 |تفاصيل - أخبار كلمتك

ليفربول يدرس إعارة كييزا للدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

ليفربول يدرس إعارة كييزا للدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

وزيرة البيئة تدعو لإصلاح نظام تمويل المناخ في مؤتمر COP 29 - أخبار كلمتك

وزيرة البيئة تدعو لإصلاح نظام تمويل المناخ في مؤتمر COP 29 - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن: مصر من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن: مصر من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل 4 جواسيس لإسرائيل وضبط 12 آخرين في سيستان وبلوشستان - أخبار كلمتك

الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل 4 جواسيس لإسرائيل وضبط 12 آخرين في سيستان وبلوشستان - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 14 -11- 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 14 -11- 2024 - أخبار كلمتك

البورصة المصرية، الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بمنتصف حركة التداولات - أخبار كلمتك

البورصة المصرية، الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بمنتصف حركة التداولات - أخبار كلمتك

تباين أداء مؤشرات البورصة بتعاملات اليوم - أخبار كلمتك

تباين أداء مؤشرات البورصة بتعاملات اليوم - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - الليلة العاشرة.. عمر خيرت يبدع فى مهرجان الموسيقى العربية 32 (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - الليلة العاشرة.. عمر خيرت يبدع فى مهرجان الموسيقى العربية 32 (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الليلة العاشرة.. عمر خيرت يبدع فى مهرجان الموسيقى العربية 32 (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:12 صباحاً - تتواصل فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، في دورته الثانية والثلاثين الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد.

فعلى مسرح النافورة أطل الموسيقار الكبير عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي وسط إقبال جماهيرى كبير مساء أمس الأحد، فى الليلة العاشرة من المهرجان، وعزف بأنامله مختارات من أعذب ألحانه التى تؤكد على عبقريتة الموسيقية منها ثلاث مقطوعات للبيانو والأوركسترا، خلى بالك من عقلك، ليلة القبض على فاطمة، حبيبة، في هويد الليل، مسالة مبدأ 2، تیمةحب، زى الهوا، الداعية، العاصفة، إمتى الزمان يسمح يا جميل، خايف من بكرة ليه، الخواجة عبد القادر، وجة القمر، صابر يا عم صابر، عفوا أيها القانون، مافيا، عارفة، البخيل وأنا، 100 سنة سينما، المصرى، قضية عم أحمد، فيها حاجة حلوة" التى رسمت لوحة موسيقية متكاملة تفيض بالإبداع والتفرد.

واستمتع الجمهور العاشق للفن الراقي بتلك المقطوعات التي نجحت على مدار عقود في تشكيل وجدان أجيال متعاقبة.

وعلى مسرح الجمهورية، أحيَت فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار حفلاً ضم باقة من كنوز الطرب الأصيل منها "أغدا القاك "عزف قانون جمال عبد المنعم، "الشيطان، يا تمر حنة، خفيف الروح، موشح منیتی عز اصطباری، سوق الحلاوة، هقابله بكره، ياللي نويت تشغلني، العيون السود، قارئة الفنجان، دور أنا هويت، وحشتنی، الأروام، ليالي الأنس، مغرم صبابا، أروح لمين" لتعيد إلى الأذهان روائع الزمن الجميل، أداء فتحى ناصر، اسماء الدسوقى، مازن حلمى، مريم هانى، حسام حسنى، فاطمه مثنى، ميار، نورهان، كريستينا، نهى المصرى، شمس الأسوانى، لميس امين، احمد عبد العزيز وأسماء الجمل.

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية عاش الحضور ليلة طربية خالصة مع الفنان محمد الطوخي وفرقته، وشملت مجموعة من أعمال الموسيقى العربية الخالدة منها "لما انت ناوی، ياللي سامعنی، لاموني الناس، يا واحشنى رد عليا، وحياتك يا حبيبي، شعورى ناحيتك، لأ مش أنا اللي أبكي، سمرا يا سمرا، طاير يا هوا، في يوم وليلة، كعب الغزال، موعود، سيرة الحب، قارئة الفنجان، ألف ليلة وليلة، حسكنك يا مصر".

أما على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، تألقت فرقة الإيقاعات الشرقية تحت قيادة الفنان سعيد الأرتيست في حفل مميز، قدمت خلالها معزوفات شرقية وارتجالات أظهرت براعة الأرتيست وقدرته على المزج بين التراث والتجديد وتفاعل معها الجمهور منها تراكات "مجانيني، مكسرات، تفاصيل، خربشه، روشنه، غمض وفتح، صوابع زينب"وأعمال "الربابه والصعيدي، بحبك يا لبنان، عربيه ارض فلسطين، مصر جميله، رمش عينه كما اهدى جمهور الإسكندرية فقرة خاصه بعنوان ميدلي اسكندرية أداء أمانى سمير، نهى حافظ، نورا، اسما الأزرق، المطرب الصغير محمد محمود.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

ما السر الذي يحمله المستقبل؟ توفيق عكاشة يتعجب من اختيار مذيع وزيرًا للدفاع الأمريكي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق