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عايدة رياض: اليوم تصوير آخر مشاهدي في مسلسل برغم القانون - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 09:53 صباحاً - أعربت الفنانة عايدة رياض عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها حول دورها في مسلسل برغم القانون، مشيرة إلى أنها لم تتوقع أن يكون العمل بهذا الشكل، وله كمية كبيرة من الاشادات.

وقال عايدة رياض في تصريحات خاصة لـ"كلمتك" إنها تصور اليوم اخر مشاهد لها في العمل، وهو عبارة عن مشهدين فقط، الإثنين خاصين بالحلقة الأخيرة، ولكن أسرة العمل انتهت من التصوير.

واضافت أن شخصية ام محمود شرشر كل ما يشغلها أن يكون لها حفيد، وسوف تحصد جزاء كل هذا في النهاية.

تفاصيل مسلسل برغم القانون 

وتدور أحداث مسلسل برغم القانون في إطار اجتماعي تشويقي، حول قصة سيدة تُواجه العديد من التحديات والصعوبات في حياتها، وتضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة.


مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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