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مشاهير العرب - مي فاروق تشارك في فعاليات اليوم الختامي لمهرجان الموسيقى 2024 - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مي فاروق تشارك في فعاليات اليوم الختامي لمهرجان الموسيقى 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مي فاروق تشارك في فعاليات اليوم الختامي لمهرجان الموسيقى 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 08:55 مساءً - تستعد الفنانة مي فاروق لاختتام فعاليات الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية، ومن المقرر إقامة حفلها على مسرح النافورة، وذلك يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر.

وتقدم مي فاروق خلال حفلها باقة من أجمل الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور وذلك بمصاحبة الأوركسترا قيادة المايسترو تامر فيظى.

ويحيي الفصل الأول من فعاليات اليوم الختامي لمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32 كل من مصطفى داغر «الكمان»، إسلام القصبجي «العود»، السعودي على خفاجي «البيانو» ويحى مهدي «تشيللو»، ومن المنتظر أن يقدموا وصلة فنية موسيقية لعزف أشهر الألحان، التي شكلت الوجدان الفني للجمهور المصري والعربي.

النجوم المشاركين بمهرجان الموسيقي العربية 2024

وشارك بمهرجان الموسيقى العربية في نسخته الـ 32 أكثر من 70 مطربا ومطربة أبرزهم: مدحت صالح، مروة ناجي وروائع وردة وبليغ حمدي، عاصي الحلاني وروائع كوكب الشرق أم كلثوم، فؤاد زبادي ومحمد محسن، عبير نعمة، ريهام عبد الحكيم وروائع الموجي، تامر عاشور، أحمد سعد، الموسيقار عمر خيرت، هاني شاكر وإيمان عبد الغني، علي الحجار، مي فاروق.

أسعار تذاكر حفلات مهرجان الموسيقى العربية

تتفاوت أسعار حفلات مهرجان الموسيقى العربية ما بين 350 جنيها كحد أدنى بحد أقصى 4 آلاف جنيه، وستتفاوت أسعار التذاكر من حفل لآخر، وتشمل التذكرة حفلين غنائيين متتاليين في اليوم الواحد، وستقام الحفلات على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ويبدأ الحفل في تمام الساعة 8 ونصف مساءً.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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