مشاهير العرب - ممنوع الأحذية الرياضية.. إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي تكشف عن الزي الرسمي للحضور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 08:32 مساءً - أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الـ 7 عن تفاصيل الزي الرسمي -دريس كود-لضيوف حفل افتتاح المهرجان المقرر انطلاق فعالياته يوم 24 أكتوبر الجاري.

وأشارت إدارة مهرجان الجونة إلى أن الزي الرسمي لحضور الرجل حفلي الافتتاح والختام للدورة السابعة يكون عبارة عن بدلة سوداء رسمية أو سهرة مع قميص أبيض وربطة عنق سوداء أو بابيون أسود وأحذية جلدية سوداء.

بينما جاء الزي الرسمي للسيدات خلال حفلي الافتتاح والختام للمهرجان متمثلا في ارتداءهن فستانًا داكن اللون أو بدلة التفكير مع الكعب العالي الأنيق.

وشددت إدارة مهرجان الجونة السينمائي على ضرورة التزام الحضور من السيدات و الرجال بالزي الرسمي مشيرة إلى عدم السماح لأي ضيف بارتداء أحذية رياضية.

مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.