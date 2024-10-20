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مي فاروق تصل السعودية استعدادا لحفلها في الرياض (فيديو) - أخبار كلمتك

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مي فاروق تصل السعودية استعدادا لحفلها في الرياض (فيديو) - أخبار كلمتك

مي فاروق تصل السعودية استعدادا لحفلها في الرياض (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 08:27 مساءً - وصلت  الفنانة مي فاروق إلى العاصمة السعودية الرياض استعدادا لحفلها في المملكة العربية السعودية يوم 25 أكتوبر الجاري.

 

ويقام الحفل على مسرح أبو بكر سالم في العاصمة السعودية الرياض، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

حفل مي فاروق في الكويت

على جانب آخر، تحيي مي فاروق حفلا في الكويت يوم 31 أكتوبر، وأعلنت الشركة المنظمة للحفل في وقت سابق نفاذ التذاكر كاملة.

 

يذكر أن مي فاروق تعكف حاليًا على الانتهاء من تسجيل بعض الأغنيات الجديدة، التي سوف تطرحها خلال الفترة المقبلة على شكل " ميني ألبوم"، تتعاون خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين الكبار في مصر والوطن العربي. 

 

وتجمع الأغنيات  بين الرومانسية والدراما والألحان الشبابية، ويعد هذا العمل هو التجربة الأولى لمي فاروق مع فكرة " الميني ألبوم"، لذلك فقد أعطته مساحة كبيرة من وقتها لاختيار الكلمات والألحان بعناية، والتي تتمنى أن ينال إعجاب الجمهور وتحقق تلك الأغنيات النجاح المطلوب.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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