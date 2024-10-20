مشاهير العرب - 4 أجيال يجمعهم الحب».. حفيدة أصالة تخطف الأنظار في آخر ظهور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 08:16 مساءً - خطفت جيهان حفيدة المطربة أصالة الأنظار في آخر ظهور لها برفقة العائلة عبر السوشيال ميديا.

وشاركت شام الذهبي، ابنة المطربة أصالة، صورًا لابنتها جيهان برفقة العائلة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «أربعة أجيال يجمعهم الحب».

آخر أعمال أصالة

طرحت أصالة خلال الأيام الماضية أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «بعض الأحيان»، عبر قناتها على موقع اليوتيوب، وحققت الأغنية مشاهدة عالية فور طرحها.

أغنية «بعض الأحيان» من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، وتوزيع زيد نديم، ومن ألحان أحمد الهرمي.

وتقول كلمات أغنية «بعض الأحيان»:

«بعض الأحيان المفارق فيه خير

لين صار اللي تحب ما فيه خير

غلطتي داريت ودللتك كثير

وأنت فسرت اهتمامي انهزام

اعتبر نفسك من اللحظة غريب

انتهى وقت الدلع والاهتمام

كنت غافل يوم سميتك حبيب

إنت كذبة وكل أحاسيسك كلام

يوم حبي لك ملى كل الجهات

ومعي حققت كل الأمنيات

إنت ما قّدرت مني التضحيات

لين ضيعت الهوى والانسجام

كنت لك مخلص محب ما لك شريك

شايلك في العين ومغمض عليك

وإنت ضيعت المحبة من يديك

لوم نفسك.. ما على قلبي ملام».