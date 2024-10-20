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مشاهير العرب - عبد الباسط حمودة يشوق الجمهور لأغنيته بفيلم «دراكو رع» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - عبد الباسط حمودة يشوق الجمهور لأغنيته بفيلم «دراكو رع» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عبد الباسط حمودة يشوق الجمهور لأغنيته بفيلم «دراكو رع» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 08:16 مساءً - شوق المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة الجمهور لـ أحدث أعماله الغنائية «يا صاحبي» وهي الأغنية الدعائية لـ فيلم «دراكو رع»، المقرر عرضه بدور العرض السينمائية في الخليج خلال الفترة المقبلة.

ونشر حمودة عبر تطبيق تيك توك مقطع تشويقي من أغنيته المنتظرة «يا صاحبي» وهي من تأليف منة القيعي وألحان نادر حمدي، ومن كلماتها: «في جيبه جوا جيبي واللي واخدني على عيبي أخويا أقرب لي من قريبي آه يا بختي يا أخي بيه، لفيت الكون بحاله أنا حتة حتة بدور كل يوم من ستة لستة مالقيتش حد أخويا كدة زيك أنت يا صاحبي».

وجاءت الكلمات تعكس البحث عن الصداقة الحقيقة، ويجعلنا ذلك نتسائل عن المواقف التي سيخضع لها أبطال الفيلم اختباراً لصداقتهم.

موعد طرح فيلم «دراكو رع» بدول الخليج

طرح فيلم «دراكو رع» بدور العرض السينمائية في مصر يوم 16 أكتوبر، بينما يتم طرحه بدور العرض السعودية ودول الخليج وجميع أنحاء العالم ابتداءً من 31 أكتوبر.

أحداث فيلم دراكو رع

تدور قصة فيلم دراكو رع في إطار خيالي كوميدي حول الشقيقين أحمس ورمسيس، وهما من آخر مصاصي الدماء الذين نجوا من حرب خاسرة ضد البشر في العصور القديمة، ليقررا بعدها الاختباء لآلاف السنين حتى تضطرهم الظروف للظهور مجددًا والدخول في مواجهة جديدة مع البشر.

أبطال فيلم دراكو رع

فيلم دراكو رع بطولة كل من خالد منصور وشادي ألفونس إلى جانب مروان يونس و إسماعيل فرغلي، كما يضم الفيلم مجموعة من الممثلين الصاعدين، مثل ملك بدوي، ويارا عزمي، وأحمد طلعت، وفارس حداد، وهاني قنديل، إلى جانب ضيوف الشرف نور قدري والفنانة اللبنانية داليدا خليل.

والعمل من تأليف خالد منصور وشادي ألفونس ومحمود الفار ومينا خزام، وإخراج كريم أبو زيد، وإنتاج محمد عبد الوهاب ومحمد خير زعيتر من استوديوهات نايل وود للإنتاج السينمائي.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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