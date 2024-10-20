مشاهير العرب - حوار افتراضي بين عمرو الليثي وفؤاد المهندس حول «أكل الشارع» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 08:16 مساءً - تناولت حلقة اليوم من البرنامج الإذاعي «كلمتين وبس» والذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي عبر شبكة البرنامج العام، حوار ودويتو إذاعي افتراضي يجمع بين الليثي وبين الفنان الراحل فؤاد المهندس، وجاءت الحلقة تحت عنوان «أكل الشارع» ومدى الأضرار والمخاطر المحيط بتلك الظاهرة وآثرها على المجتمع.

وقال الفنان الراحل فؤاد المهندس في حواره الافتراضي، أن الأهالي زمان كانت أكثر حرصا على صحة أبنائهم قائلا: «كان زمان ما یصحش ولاد الناس یاكلوا في الشارع كانوا الأھالي یعملوا سندویتشات لأولادھم وھما رایحین المدرسة، وكانوا التلامذة زمان، اللي ھما إحنا، یفضلوا أكل الشارع على أكل البیت كانوا الأھالي یقولوا لولادھم: إیاك ترمرم وتاكل حاجة من الشارع».

ليرد عليه الإعلامي عمرو الليثي مازحا: «یا أستاذ فؤاد السندويشات اللي كان الأهالي بیلفوھا لأولادھم في جرنان ویحطوھالھم في شنطة المدرسة دي كانت على أیام احمد عرابي.. الموضة القدیمة دي حصل بعدھا تطورات كتیر، دا حتى اللانش بوكس بیختفي من شنطة المدرسة، الولاد دلوقتي بیاخدوا مصروف یشتروا بیھا سندويتشات بطاطس وبالكتیر هامبورجر وھوت دوج، مرورا بالسوشي والذي يباع على العربیات في بعض المناطق الراقية».

وأضاف فؤاد المهندس: «أن هناك مجموعة من العلماء في مصر أطلقوا صرخة تحذیر من الطعام الجاهز مؤكدين: أن أغذیة الشوارع عبارة عن أمراض جاھزة للتوزیع قالوا إن الأمراض دي بتشكل مصدر من مصادر الخطر على الصحة العامة، واتعملت تجربة في إسكندرية، لمواد فیھا الباعة المتجولین في حي، وعلموھم النظافة تبقى إزاي، وحفظ الأكل سلیم یحصل إزاي یا سلام.. یا سلام لو التجربة دي اتعممت في مصر كلھا».

ليعقب «الليثي» قائلًا: «یا ریت والله یا أستاذ فؤاد، یا ریت یبدأوا أولًا یلموا كل عربیات الأكل والحلویات والآیس كریم اللي بتبیع الكوارث قدام المدارس».

وفاة فؤاد المهندس

يذكر أن الفنان فؤاد المهندس رحل عن عالمنا يوم 16 من سبتمبر 2006م، عن عمر ناهز 82 عامًا، على أثر تعرضه إلى أزمة قلبية حادة وحالة اكتئاب شديدة، إلا أنه ترك وراءه إرثا من الأعمال الخالدة التي تظل شاهدة على عظمة تاريخه الفني.