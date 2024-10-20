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مشاهير العرب - «شكرا لأنك تحلم معنا».. فيلم فلسطيني بمهرجان لندن السينمائي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «شكرا لأنك تحلم معنا».. فيلم فلسطيني بمهرجان لندن السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «شكرا لأنك تحلم معنا».. فيلم فلسطيني بمهرجان لندن السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 06:37 مساءً - شهد العرض العالمي الأول لـ الفيلم الفلسطيني «شكرًا لأنك تحلم معنا» ضمن فعاليات مهرجان لندن السينمائي، التابع لمعهد السينما البريطاني، حضور جماهيري كامل العدد.

وحرص صناع الفيلم الفلسطيني «شكرًا لأنك تحلم معنا» بالإضافة إلى عدد كبير من ممثلي الصحافة والشخصيات العامة على حضور العرض الافتتاحي للعمل ضمن فعاليات مهرجان لندن السينمائي، أبرزهم: المخرجة ليلى عباس والمنتجة روشاناك بيهيشت نيدجاد والممثلين ياسمين المصري وآدم خطار.

وتدور أحداث فيلم «شكرًا لأنك تحلم معنا» حول الشقيقتان مريم ونورا اللتين توفيَّ والدهما تاركًا إرثًا كبيرًا من المال، فتخطط الشقيقتان للاستحواذ على الميراث قبل أن يعلم أخوهما بوفاة الأب لأنه شرعًا وقانونًا سيرث نصف التركة.

والفيلم من تأليف وإخراج ليلى عباس، وبطولة كل من ياسمين المصري وكلارا خوري وكامل الباشا وأشرف برهوم، ومدير تصوير كونستانتين كرونينج ومونتاج هبة عثمان.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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