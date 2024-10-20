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دخول والدة الفنان شريف باهر العناية المركزة - أخبار كلمتك

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دخول والدة الفنان شريف باهر العناية المركزة - أخبار كلمتك

دخول والدة الفنان شريف باهر العناية المركزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 06:31 مساءً - أعلن الفنان شريف باهر عن دخول والدته المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة، حيث ترقد حاليًا بغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

 

والدة شريف باهر

وكشف شريف باهر تفاصيل أزمة والدته الصحية، حيث قال أنها كانت تعاني من مشكلات صحية بالمعدة، لكن الأمر تطور بشكل كبير خلال الساعات الماضية، وامتنعت تمامًا عن تناول الطعام مما تسبب في سوء حالتها لنضطر إلى الذهاب للمستشفى 

 

وأضاف باهر أن طبيب الاستقبال بالمستشفى حاول علاجها بجانب بعض الأطباء المتخصصين لكن دون فائدة، ليقرروا دخولها العناية المركزة.

 

أعمال شريف باهر

 

يذكر أن الفنان شريف باهر شارك في عدد من الأعمال الفنية من بينها مسلسل يوميات زوجة مفروسة ومسلسل مزاج الخير، وقدم عددا من البرامج التليفزيونية والإذاعية الشهيرة. 

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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