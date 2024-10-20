لبناء الإنسان ونشر القيم الدينية، الأوقاف ترسل اليوم قوافل دعوية إلى المناطق الحدودية - أخبار كلمتك

لبناء الإنسان ونشر القيم الدينية، الأوقاف ترسل اليوم قوافل دعوية إلى المناطق الحدودية - أخبار كلمتك

وظائف الأرصاد الجوية، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

وظائف الأرصاد الجوية، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين مواليد 2008 يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الجزائر - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين مواليد 2008 يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الجزائر - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - بعد تأخر انطلاق حفلها بمهرجان الموسيقى العربية.. إيناس عز الدين تكشف عن السبب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - بعد تأخر انطلاق حفلها بمهرجان الموسيقى العربية.. إيناس عز الدين تكشف عن السبب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تأخر انطلاق حفلها بمهرجان الموسيقى العربية.. إيناس عز الدين تكشف عن السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 06:00 مساءً - كشفت الفنانة إيناس عز الدين سبب تأخر إنطلاق حفلها ساعة كاملة الذي أقيم بالأمس على مسرح النافورة ضمن سهرات الليلة التاسعة من مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32.

وكتبت عز الدين منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ردًا على ما نشرته بعض المواقع الإخبارية حول تأخر الحفل قائلة: «والله التأخير ما بسببي أنا موجودة في الأوبرا من الساعة 3، بس فيه ظروف فنية هي اللي خلت الحفل يبدأ متأخر».

إيناس عز الدين

وكانت الفنانة إيناس عز الدين افتتحت فعاليات الليلة التاسعة من مهرجان الموسيقى العربية، وقدمت مجموعة من أغاني الزمن الجميل أبرزها أغنية يا أهل الهوى، للمطربة وردة الجزائرية، كلمات سيد مرسي، ألحان بليغ حمدي، وجاء ذلك وسط أجواء ساهر بحضور جماهيري كامل العدد.

إيناس عز الدين
إيناس عز الدين

وشاركت ايناس عز الدين في إحياء الفصل الأول من فعاليات الليلة التاسعة من مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32 الفنانة أميرة أحمد التي أبدعت في الغناء للمطربة سميرة سعيد، وقدمت باقة من أجمل الأغاني التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها أبرزها أغنية قال جاني بعد يومين، وحبيبتك بالصيف.

بينما أحيا الفنان تامر عاشور الفصل الثاني من فعاليات الليلة التاسعة من مهرجان الموسيقى العربية 2024، وقدم عاشور باقة مميزة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة تحت قيادة المايسترو سعيد كمال.

اقرأ أيضاً
كايلا ابنة دنيا سمير غانم تخطف الأنظار في آخر ظهور

بمشاركة التربية والتعليم.. معرض فني ومحاضرات توعوية لثقافة الغربية

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق