مشاهير العرب - بعد تأخر انطلاق حفلها بمهرجان الموسيقى العربية.. إيناس عز الدين تكشف عن السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 06:00 مساءً - كشفت الفنانة إيناس عز الدين سبب تأخر إنطلاق حفلها ساعة كاملة الذي أقيم بالأمس على مسرح النافورة ضمن سهرات الليلة التاسعة من مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32.

وكتبت عز الدين منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ردًا على ما نشرته بعض المواقع الإخبارية حول تأخر الحفل قائلة: «والله التأخير ما بسببي أنا موجودة في الأوبرا من الساعة 3، بس فيه ظروف فنية هي اللي خلت الحفل يبدأ متأخر».

وكانت الفنانة إيناس عز الدين افتتحت فعاليات الليلة التاسعة من مهرجان الموسيقى العربية، وقدمت مجموعة من أغاني الزمن الجميل أبرزها أغنية يا أهل الهوى، للمطربة وردة الجزائرية، كلمات سيد مرسي، ألحان بليغ حمدي، وجاء ذلك وسط أجواء ساهر بحضور جماهيري كامل العدد.

وشاركت ايناس عز الدين في إحياء الفصل الأول من فعاليات الليلة التاسعة من مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32 الفنانة أميرة أحمد التي أبدعت في الغناء للمطربة سميرة سعيد، وقدمت باقة من أجمل الأغاني التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها أبرزها أغنية قال جاني بعد يومين، وحبيبتك بالصيف.

بينما أحيا الفنان تامر عاشور الفصل الثاني من فعاليات الليلة التاسعة من مهرجان الموسيقى العربية 2024، وقدم عاشور باقة مميزة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة تحت قيادة المايسترو سعيد كمال.