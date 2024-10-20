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مشاهير العرب - رانيا فريد شوقي: «الكلب البلدي عمل دعاية للسياحة معملهاش بني آدم» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - رانيا فريد شوقي: «الكلب البلدي عمل دعاية للسياحة معملهاش بني آدم» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رانيا فريد شوقي: «الكلب البلدي عمل دعاية للسياحة معملهاش بني آدم» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 05:20 مساءً - أثار مقطع الفيديو المتداول للكلب، الذي تسلق إلى قمة أهرامات الجيزة جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

ومن جانبها علقت الفنانة رانيا فريد شوقي المعروفة بإنسانيتها ورفقها على الحيوانات على مقطع الفيديو عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وكتبت رانيا فريد شوقي: «يوضع سره في أضعف خلقه اللي للأسف في ناس في بلدنا المفروض أنهم بني آدمين بيعذبوه وشايفين أنه روح مالهاش لازمة أهو الروح ده ربنا حب يوريك يقدر يعمل إيه، سبحان الله.. الكلب البلدي الضعيف ده عمل دعاية للسياحة في مصر ومعملهاش بني آدم وهو مش فاهم حاجة عكس بعض البشر اللي بيجتهدوا عشان يدمروا مصر بذمتكم أنهي أوفى؟!.

واستكملت برباعية للشاعر الراحل صلاح جاهين تقول: «إنسان يا إنسان ما أجهلك.. ما اتفهك في الكون وما أضألك.. .شمس وقمر وسدوم وملايين نجوم.. وفاكرها يا موهوم مخلوقة لك».

آخر أعمال رانيا فريد شوقي

ويشار أن مسرحية «مش روميو وجوليت»، كانت آخر أعمال الفنانة رانيا فريد شوقي، وقصتها مستوحاة من مسرحية «روميو وجوليت» للمؤلف وليم شكسبير، وهي من إعداد المؤلف محمد السوري وصياغة الشاعر أمين حداد، وتلحين وتوزيع المؤلف الموسيقي أحمد شعتوت، واستعراضات شيرين حجازي، وديكور محمد الغرباوي، وجرافيك محمد عبد الرازق، وإضاءة ياسر شعلان، وإخراج المخرج المسرحي عصام السيد.

وضم فريق مسرحية مش روميو وجوليت، عدد من نجوم الفن أبرزهم: ميدو عادل والفنانة رانيا فريد شوقي، بالإضافة إلى مشاركة النجم علي الحجار ممثلا، وعزت زين، وطه خليفة.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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