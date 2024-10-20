تفاصيل شخصيات أبطال مسلسل 6 شهور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 05:01 مساءً - تعرض منصة Watch It قريبًا مسلسل جديد وهو 6 شهور الذي يشارك في بطولته مجموعة من النجوم الشباب في مقدمتهم الفنان نور النبوي الذي يقدم من خلال العمل أولى بطولاته المطلقة.

تفاصيل شخصيات مسلسل 6 شهور

ويقدم النجوم الشباب في المسلسل شخصيات متنوعة، حيث يجسد نور النبوي شخصية مراد وهو شاب يسعى لتحقيق “التارجت”، الذي يبلغ الحد الأدنى له ٢٥ مليون، جنيه في مجال التسويق العقاري بإحدى الشركات خلال 6 شهور، وبالرغم من صعوبة الأوضاع إلا أن مراد طموح وراغب في تحقيق حلمه، وتشاركه في هذه المنافسة نور إيهاب “لطيفة” وأحدهما هو الذي سيحظى بالمنصب في الأخير.

أما مراد مكرم فيجسد شخصية كمال وهو مدير المبيعات بالشركة، وحليم “أمجد الحجار” هو ذراعه اليمين، أما مروان فارس فيجسد شخصية روني صديق مراد منذ الطفولة وهو عاشق لكرة القدم، أما الفنان الشاب باهر النويهي فيجسد شخصية حسام، وتجسد شخصية والدة مراد الفنانة سلوى محمد علي.

موعد عرض مسلسل 6 شهور

وكشفت منصة watch it عن موعد انطلاق عرض المسلسل، حيث يبدأ عرضه يوم ٢٣ أكتوبر الجاري عبر المنصة.

تفاصيل مسلسل 6 شهور

ومسلسل 6 شهور بطولة نور النبوي، نور إيهاب، ومراد مكرم، ومجدي بدر ومحمد عبد العظيم وعدد كبير من ضيوف الشرف، وهو من تأليف أحمد هشام وعمرو أبو زيد، ومن إخراج مصطفى الصولي، والمسلسل مكون من ١٠ حلقات.

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