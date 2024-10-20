مشاهير العرب - بعد 11 يوما من العرض.. تعرف على إيرادات فيلم «بنسيون دلال» بالسينمات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 04:58 مساءً - حقق فيلم «بنسيون دلال» بطولة النجم بيومي فؤاد، إيرادات جيدة نسبيا، بدور العرض السينمائية.

إيرادات فيلم بنسيون دلال

وجنى فيلم بنسيون دلال، إيرادات بلغت حوالي 113 ألف جنيه، ليرتفع إجمالي إيراداته منذ بداية عرضه لـ مليون و840 ألف جنيه.

أبطال فيلم بنسيون دلال

فيلم بنسيون دلال، بطولة عدد من نجوم الفن والكوميديا، أبرزهم: بيومي فؤاد، عمر متولي، محمود حافظ، وليد فواز، محمد رضوان، طاهر أبو ليلة، إبرام سمير، أسامة السيد الشهير بميكا، خالد سرحان، أمجد الحجار، جيهان خيري، ألحان المهدي، إسراء رخا، ميشيل ميلاد، يوسف إسماعيل، أمجد عابد، أسامة عبد الله، سلمى المحجوبية، غادة طلعت، وضيفة شرف الفيلم الفنانة نسرين أمين، إخراج شادي الرملي، وتأليف حسين نيازي.

أحداث فيلم بنسيون دلال

فيلم بنسيون دلال، تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول سيد الجدع الذي يقرر أن يخدع أبنائه الخمسة ويبيع البنسيون الذي يشاركونه في ملكيته بأوراق مزورة، مدعيًا أنه سيسافر للقاء المستثمرين، وأثناء غيابه يحاول أحد أبناءه «مجاهد»، الذي يدير البنسيون أن يقيم حفلة غنائية لتحقيق مكسب يثير إعجاب الأب.