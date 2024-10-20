مشاهير العرب - كايلا ابنة دنيا سمير غانم تخطف الأنظار في آخر ظهور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 04:58 مساءً - تفاعل عدد كبير من رواد تطبيق «تيك توك»، مع مقطع الفيديو الذي شاركته الفنانة دنيا سمير غانم برفقة ابنتها كايلا، التي كانت تحرص على إبعادها تماما عن الأضواء منذ ولادتها عام 2014 ليختلف الأمر بعد بلوغها 9 سنوات حيث بدأت تشارك والدتها في بعض الأعمال الفنية.

وظهرت دنيا سمير غانم في مقطع الفيديو هي تؤدي أحد مشاهد من مسلسل «نيللي وشريهان» بالتعاون مع ابنتها، وجسدت كايلا خلال الفيديو شخصية «شيريهان» التي قدمتها خالتها إيمي سمير غانم، ولاقى الفيديو تعليقات عديدة من الجمهور مشيدين بالموهبة التي تتمتع بها الفتاة الصغيرة.

آخر أعمال دنيا سمير غانم

تعود الفنانة دنيا سمير غانم للمشاركة في مارثون رمضان 2025 من خلال مسلسل «عايشة الدور» بعد غياب دام لأكثر من عامين منذ عرض مسلسل جت سليمة.

مسلسل عايشة الدور من بطولة دنيا سمير غانم، وإنتاج أحمد السبكي وتأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل.

وتدور أحداث مسلسل عايشة الدور في إطار اجتماعي تشويقي، ومن المقرر أن يتكون المسلسل من 15 حلقة.