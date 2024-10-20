مشاهير العرب - بـ 183 ألف جنيه.. فيلم «عاشق» يحتل المركز الثاني بالسينمات أمس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 04:41 مساءً - حقق فيلم «عاشق» بطولة الفنان أحمد حاتم، وأسماء أبو اليزيد، إيرادات جيدة بدور العرض السينمائية أمس السبت.

إيرادات فيلم عاشق

وجاءت إيرادات فيلم عاشق، مساء أمس السبت حوالي 183.367 جنيها، ليكون فيلم عاشق بذلك في المركز الثاني بقائمة شباك التذاكر السينمائية.

أبطال فيلم عاشق

فيلم عاشق، يشارك في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، محسن محي الدين، فراس سعيد، سامي مغاوري، محمود الليثي، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم هنا الزاهد، تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، إنتاج أحمد السبكي.

تفاصيل فيلم عاشق

وتدور قصة فيلم عاشق، حول أحمد حاتم الذي يقع في غرام فتاة تقوم بدورها أسماء أبو اليزيد، التي تقرر الاعتراف له ببعض الأسرار عن حياتها وذلك قبل إتمام الزواج، الأمر الذي يهدد علاقتهما، ومن ثم يتفاجأ أن الفتاة التي يحبها كانت في دائرة الإدمان، وترى أمورًا غريبة الأمر الذي يدخلها في دائرة الهلاوس، وتقع جرائم قد تكون لها علاقة بها، ويرفض والدها نصيحة أحدهم بإيداعها في مصحة نفسية، ويقرر الاستعانة بأحد الدجالين الذي يخبره بأن ابنته يقع في غرامها جن عاشق.