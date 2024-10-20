مشاهير العرب - سميرة سعيد تكشف عن أجرأ أعمالها الغنائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 04:25 مساءً - استرجعت المطربة سميرة سعيد ذكرياتها مع أغنية «سيداتي سادتي»، مشيرة إلى أنها من أجرأ أعمالها التي قدمتها خلال مشوارها الفني.

وشاركت سميرة سعيد متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مقطع من الفيديو كليب الخاص بها، وعلقت قائلة: «من أحلى وأجرأ ما غنيت.. كلمات وألحان العبقري بليغ حمدي»، مضيفة بعض من كلمات الأغنية كالتالي:

«سيداتي.. آنساتي.. سادتي في كلمتين.. هتسمعوا قصتي في كلمتين في يوم كذا.. شهر كذا.. سنة كذا قرر أعز الناس اغتيالي اغتيال قلبي.. حبي… آمالي.. ذكرياتي أغنياتي.. فرحتي.. اغتيال أحلى سنين في دنيتي».

آخر أعمال سميرة سعيد

ومؤخرا طرحت المطربة سميرة سعيد أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «زن»، وذلك عبر قناتها بموقع الفيديوهات «يوتيوب» ومختلف المنصات الرقمية.

أغنية «زن» لـ سميرة سعيد من كلمات مصطفى ناصر، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقى تيم، والرؤية الفنية لنضال هاني.

كلمات أغنية «زن»

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

«زن

صوت نازل زن

قالها وسابها ترن

باين قلبي اتجن

بايني حبيت

فن

دي صنعة وفن

أنه يجيبني وأحن

قلبي كده اتطمن

يا زين ما نقيت

حبيييت

وبان عليا

وبان عليا

حبيييت

وخد عينيا

وخد عينيا

بوجه عام ما فيش كلام

يا ناس غرام

وبالجرام لايق أوي عليا

ده من سلام بقيت بنام

وأقوم أوام

وأقول حرام تنامي يا عينيا

بوجه عام ما فيش كلام

يا ناس غرام

وبالجرام لايق أوي عليا

ده من سلام بقيت بنام

وأقوم أوام

وأقول حرام تنامي يا عينيا

زن.. زن.. زن

زن.. زن.. زن

زن.. زن.. زن

زن.. زن.. زن

زن

صوت نازل زن

صعب يا ناس وسهون

سابلي دماغي تون

وشكلي حنيت

زن

وجالي كإن

فجأة طلعلي الجن

قلبي صغر في السن

لقيتني غنيت

حبيييت

وبان عليا

وبان عليا

حبيييت

وخد عينيا

وبان عليا

يا ناس فرق

وجيه سرق مشاعري

لأ عمل قلق

وجيت برجليا

ما فيش هزار قلبها نار

وسابني ماشية ليل نهار

بلف حواليا

يا ناس فرق

وجيه سرق مشاعري

لأ عمل قلق

وجيت برجليا

ما فيش هزار قلبها نار

وسابني ماشية ليل نهار

بلف حواليا

زن

صوت نازل زن

قالها وسابها ترن

باين قلبي اتجن

بايني حبيت

فن

دي صنعة وفن

أنه يجيني وأحن

قلبي كده اتطمن

يا زين ما نقيت».