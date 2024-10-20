"الفنون التشكيلية" يعقد ندوة "الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة" الثلاثاء المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 04:11 مساءً - يعقد قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش ندوة ثقافية بعنوان "الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة فى مصر" وذلك بمركز دنشواى الثقافي يوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر 2024م الساعة 11صباحًا بمتحف دنشواى بالمنوفية.

ويحاضر في ندوة "الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة فى مصر" الدكتور عادل عبد الهادى عبدالله الأستاذ بمعهد الدراسات والبحوث البيئية جامعة السادات.

متحف دنشواي

ويعد متحف دنشواي من أهم معالم محافظة المنوفية والذي يسجل ذكرى حادثة دنشواى الشهيرة بالصور واللوحات والتماثيل السريالية والتشكيلية.

وتم إنشاء المتحف عام 1963 على الأرض التي شهدت وقائع حادثة دنشواي وتمت فيها محاكمة المصريين، وأعيد بناء المتحف ليصبح مؤسسة ثقافية فنية تاريخية في عام 1999م.

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