مشاهير العرب - مسلسل الكينج يجمع محمد إمام وشيرين عادل للمرة الثانية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 04:04 مساءً - مسلسل الكينج.. تصدر مسلسل الكينج محرك البحث «جوجل»، بعدما أعلنت المخرجة شيرين عادل، تعاونها مرة أخرى مع النجم محمد إمام.

مسلسل الكينج

وأعلنت المخرجة شيرين عادل، تعاونها مرة أخرى مع النجم محمد إمام في مسلسله الجديد الكينج، ومن المقرر أن يعرض خلال الموسم الرمضاني، إذ تدور أحداثه في إطار اجتماعي، وتواصل الشركة المنتجة الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير.

ويعد مسلسل الكينج هو التعاون الثاني بين المخرجة شيرين عادل، والنجم محمد إمام، بعد تعاونهما مسبقًا في مسلسل «هوجان» وحقق نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري.

آخر أعمال المخرجة شيرين عادل

وتعد آخر أعمال المخرجة شيرين عادل، هو مسلسل «تيتا زوزو»، الذي يعرض حاليا على إحدى القنوات الفضائية، بطولة إسعاد يونس، ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عابد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل، بسمة داوود، مجدي بدر، أحمد عنان، جودي مسعود، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عبد العزيز.

وتدور قصة المسلسل في إطار درامي اجتماعي حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع «اعتزاز» دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.

آخر أعمال الفنان محمد إمام

وعن آخر أعمال الفنان محمد إمام، فيلم أبو نسب، وشاركه في البطولة ماجد الكدواني، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم شيكو، ماجد المصري، ومحمد ثروت، الفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي لا يخلو من الأكشن، حول علي «محمد إمام» الذى يقع فى حب داليا «ياسمين صبري»، وعندما يقرر الزواج منها يظهر والدها المجرم «ماجد الكدواني» بعد خروجه من السجن يوم زفافها، فتنقلب حياتهما ويجد نفسه متورطًا فى سلسلة من أحداث الانتقام بين عصابة حماه وعصابة أخرى.